Kayak huet 111 verschidde Länner matenee verglach, fir erauszefannen, wou sech Vakanz an Aarbecht am beschte matenee kombinéiere loossen.

Homeoffice ass fir vill Leit eng nei Routine ginn. Fir datt engem de Plaffong net op de Kapp fält, zitt et vill beruffstäteg Leit an d'Vakanz, fir vun do aus ze schaffen. Op deenen enge Plaze léisst et sech awer besser schaffe wéi op aneren. Fir ze kucken, wou ee gläichzäiteg produktiv Leeschtungen ervirbréngen an ofschalte kann, huet Kayak an enger Etüd 111 Länner op Basis vun 22 Krittäre matenee verglach. D'Krittäre loosse sech a 6 Kategorien opsplécken, dorënner Sécherheet, Gesondheet, soziaalt Liewen an de Präis vun der Rees.

Am beschten ofgeschnidden hunn Länner am Süde vun Europa. Portugal huet sech déi 1. Plaz am Ranking gekroopt, Spuenien huet et iwwerdeems op déi 2. Plaz gepackt. Do derhannert kënnt Rumänien. Weider an den Top 10 si Mauritius, Japan, Malta, Costa Rica, Panama, Tschechien an Däitschland. De Grand-Duché huet et op déi 25. Plaz gepackt a kënnt am Europa-Verglach op déi 13. Plaz. Hannert Lëtzebuerg leien ënnert anerem Holland (33), Belsch (37), Frankräich (43), Éisträich (54), d'USA (60) a Groussbritannien (74).

Fannt hei de komplette Ranking.

Meilleurs pays pour voyager et travailler à distance en 2022

- Le Luxembourg occupe la 25e place parmi les meilleures destinations alliant travail et vacances dans le monde -

- KAYAK propose un classement basé sur le fuseau horaire pour aider les utilisateurs luxembourgeois à trouver le lieu parfait combinant travail et vacances qui soit adapté au fuseau horaire de leurs collègues

Alors que de plus en plus de gens adoptent des environnements de travail flexibles et jettent leur dévolu sur leur prochain « workation » (c'est-à-dire des vacances qui allient loisirs et travail à distance), KAYAK, le leader mondial des moteurs de recherche dédiés au voyage, révèle les meilleurs pays du monde à partir desquels travailler à distance, le Portugal se trouvant en tête de la liste. Le Luxembourg occupe la 25e place dans le grand concours parmi 111 pays à travers le monde et est arrivé au 13e rang du classement européen.

Le premier Index sur le travail combiné au voyage de KAYAK est la source ultime pour ceux qui cherchent à installer un nouveau bureau loin de chez eux, temporairement ou pour une plus longue période. Pour élaborer cet index, KAYAK a analysé de près 111 pays et a classé chacun d'entre eux en fonction de 22 facteurs répartis en 6 catégories : coûts de voyage et accessibilité ; prix locaux ; santé et sécurité ; possibilités de travail à distance ; vie sociale ; météo. En fin de compte, l'index révèle les meilleurs pays où il est le plus facile de travailler tout en s'amusant beaucoup pendant son temps libre.

Le Luxembourg s'est hissé à la 25e place de l'index mondial et s'est rapproché des 10 premières destinations européennes en arrivant 13e. Dans la grande compétition mondiale, il se fait doubler par des destinations comme les Seychelles, Singapour, la Norvège et bien d'autres. Le Luxembourg obtient des notes élevés dans la catégorie « Santé et sécurité » pour sa stabilité politique et ses faibles taux de violence et de terrorisme, mais aussi pour le peu d'accidents de la route et le faible niveau de pollution atmosphérique. Les nomades numériques apprécieront les bonnes conditions de travail à distance dans ce pays, y compris la connexion Internet haut débit et un nombre convenable d'espaces de coworking.

Selon KAYAK, voici les 10 meilleurs pays pour combiner conditions de travail productives et possibilités d'aventures de voyage :

1. Portugal

2. Espagne

3. Roumanie

4. Maurice

5. Japon

6. Malte

7. Costa Rica

8. Panama

9. République tchèque

10. Allemagne

Le Portugal est classé comme le meilleur pays au monde pour travailler à distance, obtenant des notes élevés dans toutes les catégories, notamment un climat agréable, une grande variété de lieux où sortir, un faible taux de criminalité et un coût de la vie relativement bas. Le Portugal propose également un visa pour les nomades numériques et de nombreux habitants ont un haut niveau d'anglais qui attire les expatriés. L'Espagne arrive en deuxième position, en grande partie grâce à sa grande quantité de restaurants et de cafés par habitant, associée à une connexion Internet rapide, à de nombreux espaces de co-working et à des visas à distance pour les freelances. Le pays possède également une vie nocturne animée et est accueillant envers les LGBTQ. La Roumanie occupe la troisième place, principalement parce qu'elle propose des prix très intéressants en matière de locations d'appartements de longue durée et de nourriture locale.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité de KAYAK, les Luxembourgeois peuvent trouver le meilleur « workation » adapté au fuseau horaire de leurs collègues

Outre l'Index sur le travail combiné au voyage, KAYAK propose une nouvelle carte des fuseaux horaires pour aider les utilisateurs à trouver rapidement et facilement les décalages horaires relatifs à leur voyage. Elle est idéale pour ceux qui veulent éviter les conférences téléphoniques à 2h du matin en travaillant à l'étranger. Le classement par fuseau horaire prend en compte les principaux facteurs et catégories de l'Index sur le travail combiné au voyage mais les affiche en fonction de votre pays d'origine, de sorte que les pays qui ont les fuseaux horaires les plus proches du vôtre apparaîtront plus haut sur la liste des destinations. La carte fournit également des informations sur les dernières restrictions de voyage et les taux de vaccination locaux par pays.

Avant de planifier votre voyage, assurez-vous de consulter les dernières restrictions de voyage pour votre destination. La carte des restrictions de voyage KAYAK fournit des mises à jour en temps réel sur les restrictions relatives au COVID-19 et les exigences d'entrée dans les différents pays du monde.

Toutes les sources ont été consultées et les données extraites entre le 1er septembre et le 20 octobre 2021. Les chiffres recueillis reposent sur les dernières données disponibles. Pour de plus amples informations sur la méthodologie relative à l'Index sur le travail combiné au voyage, veuillez consulter https://kayak.fr/travel-work/rank

KAYAK, qui fait partie de Booking Holdings (NASDAQ : BKNG), est le leader mondial des moteurs de recherche dédiés au voyage. Avec des milliards de requêtes sur nos plateformes, nous aidons les gens à trouver le vol, le séjour et la voiture de location parfaits. Nous aidons également les voyageurs d'affaires avec KAYAK Business, notre solution gratuite de voyage d'entreprise, et nous transformons l'expérience de voyage avec notre application et notre nouveau logiciel pour les hôtels et les hébergements.