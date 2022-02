Nom Ugrëff duerch Russland huet d'Ukrain de Krichszoustand ausgeruff. Hëllefsorganisatioune sammele Spenden fir d'Mënschen am Land.

Nieft Care, Caritas, der Croix-Rouge ass och d'Unicef sur place aktiv, dës ONG fäert ëm d'Liewen an d'Wuel vun bal 8 Millioune Kanner am Krichsgebitt. All dës Hëllefsorganisatiounen hunn dowéinst elo Spendenopriff gemaach. Hei en Iwwerbléck:

Unicef Lëtzebuerg sammelt Spenden fir Hëllefsgidder, virun allem fir betraffe Kanner an der Ukrain.

Caritas Lëtzebuerg huet schonn eng Starthëllef vun 50.000 Euro bereetgestallt. Ma fir méiglechst ville Mënschen ze hëllefen, gëtt nach méi Ënnerstëtzung gebraucht.

Care ass extrem besuergt, iwwert d'Wuel vu Fraen a Kanner an der Regioun. Ënnert anerem déi déif Temperaturen an der Ukrain am Moment, maachen d'Flucht aus dem Land ëmsou méi schwéier.

Croix-Rouge Lëtztebuerg huet en Appell gemaach, de Leit an der Ukrain ze hëllefe mat engem Don.

Och SOS Villages d’Enfants Monde lancéiert en Appell un d'Solidaritéit.

D'Unicef brauch ronn 60 Milliounen Euro fir de Kanner Accès zu Waasser, Medikamenter an Urgencen-Hëllef ze garantéieren.

Eleng an der Donbass-Krise-Regioun leiden eng hallef Millioun Kanner ënnert den direkte Suitte vum Krich an der russescher Attack. D'Unicef ass net eréischt zanter kuerzem do aktiv, mee zanter datt 2014 de Konflikt ewell eskaléiert war.

Elo geet et drëms, proppert Waasser fir d'Kanner ze garantéieren an och mat dem néidege Schoulmaterial de Kanner e Stéck Alldag am Leed a Misär erëmzeginn.

D'Unicef bleift trotz dem Krich an der Ukrain an ass um Terrain mat Teamen ënnerwee, déi direkt kënnen intervenéieren. De Paul Heber schwätzt vun enger chronescher Onsécherheet, deenen d'Kanner ewell zanter Joren ausgesat sinn.

Mat 15 Milliounen huet d'Unicef bis ewell an der Ukrain gehollef - néideg sinn lo eng 60 Milliounen u Suen, déi via Done sollen erakommen - an dës Suen ginn garantéiert vun Unicef an der Kriseregioun investéiert.

En eminente Problem stellen lo natierlech d'Leit duer, déi mussen hiert Doheem wéinst dem Krich verloossen. Dem UNHCR no, sinn aktuell eng 100.000 Ukrainer op der Flucht, d'EU-Kommissioun estiméiert d'Zuel vu Flüchtlingen, op déi sech d'EU-Memberlänner missten astellen op iwwer eng Millioun Leit. Absënns a Polen gëtt sech op den Accueil vu Flüchtlingen preparéiert, dat gëllt awer och fir d'Slowakei, Ungarn a Rumänien.

Net méi spéit wéi dëse Weekend kommen wéinst der Flüchtlingskris, déi sech nees z'erwaarden ass, d'EU-Inneministere fir en ausseruerdentleche Conseil ënner franséischer Presidence beieneen, fir sech an der Fro vun Accueil ze koordinéieren.