E Mëttwoch de Moien um 6 Auer ass e Lëtzebuerger Bus vun der Kockelscheier aus gestart, Direktioun: polnesch-ukrainesch Grenz.

D'Zil ass et, fir Flüchtlinge vun do aus op Lëtzebuerg ze bréngen. Och e Stopp un der rumänesch-ukrainescher Grenz ass geplangt. D'Annick Goerens ass fir eis am Bus mat derbäi.

Hëllefskonvoi an d'Ukrain / Reportage Annick Goerens

Iwwer 600.000 Leit sinn an de leschten 6 Deeg duerch den Krich an der Ukrain iwwer d‘Grenzen ënner anerem a Polen, Rumänien a Moldawien geflücht, esou Estimatioune vun der UNO. Ëmmer méi privat Leit fueren dofir un d‘Grenzen mat der Ukrain fir ze hëllefen. Sou och dës Initiativ, erkläert den Generaldirekter vu Sales Lentz de Georges Hilbert.



„Déi Hëllefsaktioun hei ass spontan, an de leschte manner wei 48 Stonnen zustane komm. Mir sinn per Email kontaktéiert gi vum Laurent Brochmann. Dat war e Méindeg den Owend um 17 Auer an an der Email do stoung am Titel „Hëllef gebraucht“. An da waren puer Sätz ënnendrënner, wie si sinn an dass si e Busoperateur siche fir een Transport vun 16 Leit aus 5 Familljen, Mamme mat Kanner, vun der polnesch-ukrainescher Grenz op Lëtzebuerg.“



Mëttlerweil solle well 26 Leit mat zeréck an de Grand-Duché kommen. All puer Stonne kommen nees weider Flüchtlingen derbäi, well een am permanente Kontakt mat de Leit un der Grenz wier. Donieft wären déi lescht puer Deeg duerch e Reseau vu Bekannten immens vill Done gemaach ginn, erkläert den Co-Organisateur Laurent Brochmann.



„Dunn hu mer gesot, da fuere mer net mat engem eidelen Bus do erof. Mir huelen alles mat, wat dra passt. Mir hunn och sou gutt wéi alles dra kritt. Dat gëtt elo do ënnen an Dispatching Zentren ofginn an da geet dat un d'Leit weider. Dat geet vu Pampers, iwwer Déierefudder, iwwer Decken, iwwer Gezei, iwwer Schong, iwwer Iesssaachen, et ass vun allem dobäi. Alles gestallt vu Privatleit.“



Virun 2 Deeg hunn de Laurent Brochmann an de Co-Organisateur Julien Doussot dann och eng Asbl gegrënnt mam Numm „Slava Ukrayini Luxembourg“. E Saz, den an der Ukrain als Slogan gebraucht gëtt an den iwwersat heescht: "'Éier der Ukrain - Lëtzebuerg".



„Eben och fir elo an Zukunft e bësse Fongen ze sammelen an och eventuell Hëllef ze kréien fir d‘Educatioun vun de Kanner an och vis-à-vis vum Ministère, fir dass mer do awer bëssen eng Substanz hunn. Dat heescht, déi ass nach bëssen an der Kreatioun, mir hunn awer och schonn e Bankkonto opgemaach an d‘Statutte si fäerdeg, de Comité ass do. Dat heescht an den nächsten Deeg wäerte mer eis och drëms këmmeren, dass dat Live geet.“

Sales-Lentz huet ee Reesbus zur Verfügung gestallt mat 5 Chaufferen, déi de Relais fueren, fir déi ronn 4.000 Kilometer a Polen an a Rumänien ofzedecken. Net just de Cargo-Espace vum Bus ass gutt gefëllt, ma och all déi eidel Sëtzer am Bus si voll mat Tuten a Këschten, déi d'Solidaritéit vun de Lëtzebuerger mat den Ukrainer weisen.

An mir héieren dann och am Laf vun de nächsten Deeg wéi dësen Hëllefskonvoi virukënnt, wat d'Andréck si vun der polnesch-ukrainescher an der rumänesch-ukrainescher Grenz an wéi et deene Leit geet, déi hiert Liewen an och hir Familljen, hir Männer hunn mussen zeréckloossen an der Ukrain.