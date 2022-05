Déi nordkoreanesch Noriichtenagence KNCA huet den Ausbroch een "schwéieren nationalen Noutstand" genannt.

Der staatlecher Noriichtenagence no hätten d'Prouwe vu Patienten, déi e Sonndeg an der Haaptstad Pjöngjang Féiwer kruten, gewisen, datt si déi héichustiechend Omikron-Variant BA.2 hätten. Wéi et zu den Infektioun koum, gouf net präziséiert. Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un huet doropshin annoncéiert, d'Land géif "maximal" Quarantänreegelen aféiere mam Zil, d'Wuerzel bannent kuerzer Zäit erauszerappen."

Dat autoritäert Nordkorea hat scho virun der Pandemie seng Grenze gréisstendeels zou. Wou sech Covid-19 2020 an der Welt ausgebreet huet, huet d'Land sech komplett isoléiert. Zanterhier gouf keen eenzege Fall vum Coronavirus gemellt. Am Nopeschland Südkorea gouf et awer eng Rei schwéier Covid-Ausbréch, zulescht wéinst der Omikron-Variant am Mäerz.

"Fir datt Pjöngjang ëffentlech Omikron-Fäll zougëtt, muss d'sanitär Situatioun eescht sinn", esou de Professer Leif-Eric Easley vun der Ewha-Universitéit zu Seoul. An Nordkorea ass wuel kaum ee géint de Virus geimpft. Impfstoff-Offere vun der Weltgesondheetsorganisatioun WHO, China a Russland hat Nordkorea ofgeleent.