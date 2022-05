Zwou Millioune Corona-Doudeger zielt d'WHO an Europa, den US-President Biden mellt iwwer eng Millioun Doudeger eleng an den USA.

An Europa an an den USA si scho méi wéi dräi Millioune Mënschen am Zesummenhang mam Coronavirus gestuerwen. Dem US-President Joe Biden no gouf an den USA d'Schwell vun enger Millioun Doudeger iwwerschratt. An Europa wären zwou Milliounen Doudeger ze bekloen, huet d'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) matgedeelt.

Allerdéngs ass Europa bei dëser Informatioun wäit gefaasst: Berécksiichtegt goufen d'Zuelen aus 53 Länner, déi am Zoustännegkeetsberäich vum WHO-Regionalbüro fir Europa leien, dorënner Russland, heescht et vun offizieller Säit. Och Länner wéi Kirgistan an Tadschikistan zielen dozou.

Virdrun hat de Biden bekannt ginn, datt d'USA als éischt Land op der Welt iwwer eng Millioun Corona-Doudeger registréiert hätt. Hien huet dozou opgeruff, fir an der Lutte géint d'Pandemie net nozeloossen an "alles ze maachen, fir esou vill Liewe wéi méiglech ze retten." Dofir géif méi Tester, Impfstoffer a Behandlungsméiglechkeeten zur Verfügung stoe wéi jee virdrun.