D'Corona-Situatioun an Nordkorea schéngt sech rapid ze verschlëmmeren. Offiziell evitéiert een awer, d'Fäll kloer a Verbindung mam Coronavirus ze setzen.

E Samschdeg huet déi nordkoreanesch Noriichtenagence "KNCA" 21 weider Doudesfäll a Verbindung mat engem "Féiwer" gemellt. Wéi vill vun dëse Mënschen um Coronavirus gestuerwe sinn, blouf awer onkloer. Bis ewell ass vun offizieller Säit just confirméiert ginn, datt ee vun de sechs Leit, déi bis e Freideg gestuerwe sinn, mam Coronavirus infizéiert waren.

Bis ewell schwätzt KNCA vu 524.440 Mënsche mat Féiwer, eng 234.630 Leit wieren nees gesond. Experten no feelen dem autoritären a quasi komplett vun der Aussewelt ofgeschniddene Land d'Kapazitéiten, d'Leit am grousse Stil ze testen. Och ass wuel kaum een am Land geimpft. Et géif wuel eng héich Donkelziffer vun asymptomatesche Fäll ginn an et wier net iwwerdriwwen, all déi gemellte Féiwer-Fäll als Covid-19 ze wäerten.Zuel vun den Infektioune géif séier klammen.

Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un huet annoncéiert, sech un der chineesescher 0-Covid-Politik ze orientéieren an huet landeswäit Lockdown verhaangen.