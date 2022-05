Eng Korrespondenz fir RTL aus der chineesescher Metropol vum Anne Wang.

D'Autoritéite vu Shanghai hunn dës Woch eng éischte Kéier "Null-Covid" an den Distrikter gemellt, ma den drastesche Lockdown geet einstweile virun. Fir déi Concernéiert eng batter Zäit.

Wann een dem chineesesche Kalenner nogeet, hunn ech a méi wéi 26 Millioune Mënschen zu Shanghai antëscht bal d’Hallschent vum Joer 2022 am Lockdown verbruecht. 46 Deeg doheem agespaart, mat maximal 5 Minutte pro Dag dobaussen un der frëscher Loft. 46 Deeg ouni Kontakt zu anere Mënschen. 46 Deeg an deene mir eis all eng Fro stellen: an elo?

Déi éischt 2-3 Woche ware stresseg. Covid-Infektioune waren um Héchststand a kee wosst wat leeft. Liewensmëttel ze kréien war extrem schwiereg an et huet ee sech konstant Suerge gemaach, wat et da muer z’Iesse gëtt. Jiddereen huet sech missen u manner Beweegung a frësch Loft gewinnen. All dës nei physesch Erausfuerderungen hate Virrang.

Mä lo no annerhallwem Mount, huet d’Regierung d’Iessenssituatioun besser am Grëff. Ech hu mech dru gewinnt Sport a menger Wunneng ze maachen a souguer dorun heiansdo de ganzen Dag am Pyjama ronderëm ze lafen. Ech ka mech net méi wierklech drun erënnere wéi et ass, fest Schong unzehunn. Mäi Kierper huet sech un d’Situatioun gewinnt. Mä de Kapp, dat ass eng aner Saach.

De Problem mam Lockdown ass, dass ee ganz vill Zäit huet. Ze vill Zäit. Netflix a Bicher verléieren no zwou Woche ganz schnell hire Reiz an alles wat iwwreg bleift, sinn d’eege Gedanken.

Aus menger Erfarung ginn et zwou Aart-a-Weise mat der Situatioun ëmzegoen. Optioun 1 ass wat ech de Panik-Modus nennen: hei gëtt et nëmmen eng Fro – wéini kommen ech hei raus? Alles dréit sech ëm de Lockdown a wat e mat eisem Liewen ustellt. Iwwert d’Medie kucke mir der Welt derbäi no, wéi se ouni eis weider dréint. Verschidde Leit verléieren souguer hier Aarbecht an domat de Moyen z’iwwerliewen. De Mangel un Transparenz an Informatioune suergt fir vill Spekulatiounen an Hoffnungslosegkeet. D’Vertrauen an d’Regierung ass net méi do. Vill Leit gleewen net méi dru virum Summer iwwerhaapt nach erauszekommen. Déi neiste Rumeure vu Peking zielen eis, dass och d’Haaptstad elo geschwënn an de Lockdown geet. 0-Covid schéngt wéi en Tunnel, dee sech ëmmer méi duerch d'Land grueft, ouni Plang a Moyen jeemools erauszekommen. Vill vu menge Frënn hunn am Panik-Modus entscheet, hiert Doheem zu Shanghai ze verloossen.

Déi zweet Optioun ass meng Präferenz: de Lockdown ausblenden an mech iwwert déi kleng Saachen am Liewen freeën: déi 3 Stonne Sonn déi ech moies riicht duerch meng Fënster kréien, e gekachtent Ee perfekt ze schielen oder e gutt Glas Wäin. Wann een a China liewe wëll, muss ee sech op dat konzentréiere wat ee beaflosse kann: sech selwer. Well an engem Mier vun 1,4 Milliarde Chinesen, si souguer déi 26 Millioune Shanghaier nëmmen eng Drëps.

Mä eppes mécht mer awer Suergen: wéi wäert Shanghai nom Lockdown ausgesinn? D‘Mega-Metropol lieft vum Commerce. Viru Corona huet een hei egal wat ee wëll zu all Auerzäit kritt. Eng Stad déi wierklech ni schléift. Mä wat geschitt mat Butteker a Restauranten, déi zanter bal zwee Méint keen Akommes méi hunn? Wäert d’Liewen hei nom Lockdown jeemools rëm normal sinn? Erkennen ech déi Stad déi ech zanter 4 Joer mäin Doheem nennen erëm? Mir wäerten iwwerliewen a rauskommen, mä wäert Shanghai et iwwerliewen? A war de Lockdown et wierklech wäert?