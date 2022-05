Nordkorea kämpft den Ament mat engem uerge Corona-Ausbroch. Hëllef aus Washington wëll d'Land - Stand elo - awer net unhuelen.

Et hätt een nach "keng Äntwert" aus Pjöngjang kritt, sot den US-President e Samschdeg wärend enger Visitt a Südkorea. Et hätt een net nëmmen Nordkorea, ma och China Corona-Impfstoffer ugebueden, huet den Joe Biden ënnerstrach. Washington wier bereet, d'Vaccinen "direkt" ze liwweren, ma et géing een nach ëmmer op eng Äntwert waarden.

An engem gemeinsame Schreiwes hunn d'USA a Südkorea sech besuergt iwwert den "jéngste Corona-Ausbroch" an Nordkorea gewisen. Washington a Seoul wiere bereet, mat der internationaler Gemeinschaft zesummen ze schaffen, fir Nordkorea bei der Bekämpfung vu Covid-19 ënnert d'Äerm ze gräifen.

Virun e puer Woche gouf den éischte Corona-Fall zanter dem Ufank vun der Pandemie an Nordkorea gemellt. Antëscht wieren eng Dose Leit u "Féiwer" gestuerwen an honnertdausende Mënschen hätte sech mam Virus infizéiert. Doropshin huet de Kim Jong Un e landeswäite Lockdown ordonéiert.

Den Joe Biden ass den Ament op senger éischter Asien-Rees als US-President. Zu Seoul huet hien de südkoreanesche President Yoon Suk Yeol getraff. Rieds goung wärend hirem Treffen och iwwert déi nordkoreanesch Militärübungen. Südkorea an d'USA wiere sech iwwert d'Zil vun enger "vollstänneger Denukleariséierung" vun Nordkorea eens. "Näischt" wier méi wichteg wéi eng "staark Ofschreckung géintiwwer dem Norden".