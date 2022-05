Schrëtt fir Schrëtt ginn d'Corona-Restriktiounen an der chineesescher Metropol opgehuewen.

Zu bal zwee Méint striktem Lockdown fiert den ëffentlechen Transport nees deels zu Shanghai. Passagéier mussen en negativen Test hunn an et gëtt d'Féiwer gemooss fir ran. D'Autoritéiten haten domadder ugefaangen, déi sanitär Restriktioune Schrëtt fir Schrëtt, awer nëmme Quartier fir Quartier opzehiewen. A verschiddenen Deeler si Fabrécken a Betriber nees op, och d'Ausgangsspäre goufen opgehuewen. Dat awer nach laang net iwwerall. Bis et sou wäit ass, gëtt déi ganz Populatioun an dräi Ronnen op de Coronavirus getest. Bis dohinner dierfen d'Leit hir Haiser net verloossen.

China applizéiert eng streng Null-Covid-Strategie. Zu Peking goufen elo trotz negativem Test dausende Leit an e Quarantänszenter geschéckt.