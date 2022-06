An der Géigend vu Garmisch-Partenkirchen ass e Freideg géint 12.20 Auer en Zuch entgleist. Et ginn Doudeger a Blesséierter.

Zu Bugrain ass e Freideg an der Mëttesstonn e Regionalzuch entgleist, deen a Richtung München ënnerwee war. E puer Waggone sinn doropshin ëmgekippt. Op d'mannst 3 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm, eng Abberzuel Leit goufe blesséiert. Dat huet e Porte-parole vun der Verwaltung Garmisch-Partenkirchen confirméiert.

E Spriecher vum Landratsamt Garmisch-Partenkirchen huet matgedeelt, an den entgleiste Waggonen hätte ronn 60 Leit gesat. 16 vun hinne wiere schwéier blesséiert ginn. D'Police huet dës Zuele bis ewell awer nach net confirméiert.

Genee Informatiounen doriwwer, wéi et zum Accident komme konnt, ginn et bis ewell nach net. Och doriwwer, wéi vill Passagéier am Zuch souzen, ass bis ewell nach näischt Konkretes gewosst. Medieberichter no wiere vill Schüler am Zuch gewiescht.

D'Streck tëscht Garmisch an Oberau gouf gespaart, sou d'Deutsche Bahn.