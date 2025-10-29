Jamaika zum Katastrophegebitt erkläert
En Dënschdeg ass den Hurrikan Melissa mat Wandstäerkte vu bis zu 295 km/h op déi ëstlech jamaikanesch Küst getraff.
Et war de stäerksten Hurrikan, deen um Inselstaat an der Karibik zanter dem Ufank vun den Opzeechnunge jee gemooss gouf. Virun allem an der Stad Saint-Elizabeth mat ronn 150.000 Awunner ass et zu uergen Iwwerschwemmunge komm. Iwwer méiglech Affer ass aktuell nach näischt gewosst.
Den jamaikanesche Premier Andrew Holness huet Jamaika nom Hurrikan zum Katastrophegebitt erkläert. Dat gëtt der Regierung d’Méiglechkeet, Hëllefs- a Rettungsmesuren ze koordinéieren an och Hëllef am Ausland unzefroen. Donieft goufen d'Awunner opgefuerdert, wéinst dem Risk virun Iwwerschwemmungen an Äerdrutsche weider a Schutz ze bleiwen. No der Arrivée un der Küst gouf de Stuerm iwwert der Insel liicht ofgeschwächt an nees zréck an d'Kategorie 4 agestuuft.
Trotzdeem loossen international Biller déi ganz Zerstéierungskraaft gesinn. Vum ville Wand goufe Beem, Diech an deels ganz Haiser ewechgeblosen. Och ëffentlech Infrastrukture, wéi Schoulen oder och Spideeler, goufen duerch den Hurrikan beschiedegt.
Den Hurrikan Melissa zitt aktuell nërdlech weider Richtung Kuba a soll um Wee dohin nees e Stéck u Force zougeholl hunn. Am Laf vum Mëttwoch soll en hei un der Küst ukommen.