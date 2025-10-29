Jonken entféiert friemt klengt Kand an attackéiert Mamm
© AFP
E Jonke vun 18 Joer huet zu Berlin e friemt Kand op enger Strooss gepaakt, fortgelaf an dono d'Mamm, déi hie verfollegt huet, geschloen.
Passanten an eng Policepatrull, déi zoufälleg sur place war, hunn agegraff. De Verdächteg gouf festgeholl a wéinst "Verhalensopfällegkeet" fir e psychiatreschen Avis an d'Spidol bruecht. D'Kand vun zwee Joer ass bei der ganzer Aktioun net blesséiert ginn. Déi 29 Joer al Mann dogéint hat der Police no Prellungen am Gesiicht duerch d'Schléi vum Jonken.
Geschitt ass dat Ganzt en Dënschdegnomëtteg un enger Kräizung am Quartier Johannisthal. De Verdächtege soll d'Kand dem aktuellen Ermëttlungsstand no ganz onverfänglech ugeschwat hunn, wéi et grad duerch Pull Waasser gesprongen ass. Hien huet d'Kand op den Aarm geholl an ass fortgelaf. Wéi d'Mamm, déi him nogelaf war, op senge Héicht war war, huet hie si widdert eng Wand gedréckt an ugefaangen, op si anzeschloen. An där ganzer Zäit huet de jonke Mann refuséiert, d'Kand erauszeginn.
Nodeems Passanten op d'Situatioun opmierksam gi sinn an déi Bedeelegt ugeschwat hunn, konnt d'Mamm hiert Kand nees u sech zéien. Eng Policepatrull, déi och zoufälleg deen Ament laanschtgefuer ass, huet de Jonke festgeholl. D'Ermëttlungen zu den Hannergrënn lafen.