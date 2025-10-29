Zwou Persounen no Déifstall vun zwee Porsche-Autoen zu Thionville festgeholl
© Alejandro Martinez Gonzalez / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
En Dënschdeg de Mëtteg goufe géint 15 Auer zwee Autoe vum Hiersteller Porsche aus enger Garage zu Lëtzebuerg geklaut.
Dorënner ee Porsche 911 Dakar an ee Porsche RS Spyder. Direkt nom Déifstall goufen déi franséisch Autoritéiten iwwert de Virfall informéiert, déi sech doropshin op d'Sich gemaach hunn. Géint 18 Auer goufe béid Gefierer dann op der Héicht vu Linkling zu Thionville gesinn a vun der Brigade anticriminalité (Bac) gestoppt.
Zwou Persounen am Alter ëm déi 20 Joer, déi an engem vu béiden Autoe souzen, goufe festgeholl. Dem Chauffer vum zweeten Auto war et gelongen, sech ze Fouss duerch d'Bascht maachen. Déi franséisch Police huet d'Ermëttlunge mat de lëtzebuergesche Kolleegen opgeholl.