D'Mainzer Entreprise Biontech huet am Ruanda mam Bau vun der éischter Corona-Impfstoff-Fabrick an Afrika ugefaangen.

Beim Spuedestéch an der Haaptstad vum Ruanda Kigali waren en Donneschdeg de Staatschef Paul Kagame, weider Staats- a Regierungscheffe wéi och de Biontech-Chef Ugur Sahin an de Chef vun der Weltgesondheetsorganisatioun (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dobäi. Den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz an d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen hu sech per Video zu Wuert gemellt.

Biontech huet fir Afrika schlësselfäerdeg mRNA-Produktiounsanlagen a Container-Bauweis entwéckelt. Kigali soll bis Enn vum Joer mat den éischten Deeler beliwwert ginn. Bis 2024 soll d'Anlag mat ronn 100 Mataarbechter a Betrib goen.