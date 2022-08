Trotz alle Menacë vu Peking mécht d‘Nancy Pelosi eng Visitt an Taiwan.

D'Spriecherin vum US-Representantenhaus schwätzt vun engem Engagement fir d‘Demokratie a bréngt domat d‘Tensiounen tëscht China an den USA op en neie Niveau.

Wat stécht hannert dësem Besuch a mat wéi enge Konsequenzen ass ze rechnen?

D'USA setzen e staarkt Zeechen. Zu Taipeh ass d‘Freed grouss, awer och d‘Angscht virun der chineesescher Reaktioun.

Peking wäert reagéieren, awer éischter symbolesch, mengt de Stephan Thome, Auteur, Journalist an Taiwan-Expert. Wirtschaftssanktioune goufe schonn decidéiert: "Wir wissen von der Bauindustrie und von Einlieferungsstopps im Bereich der Lebensmittelindustrie", sot eis d'Politikwëssenschaftlerin a Sinologin vun der Uni Tréier Josie-Marie Perkuhn.

China géing zwar eventuell laangfristeg drop hischaffen, Taiwan z'annektéieren, ma lo am Moment wier d'Gefor fir eng Eskalatioun awer kleng, sou béid Experten: "Eine Einnahme Taiwans zur Wiedervereinigung nach chineseschem volksrepublikaneschem Vorbild würde mit Kosten einhergehen, die momentan schwer kalkulierbar sind. Das könnte auch nach hinten losgehen."

China huet aner Suergen am Moment a wäert sech elo keng zousätzlech Problemsituatioun oplueden, seet och de Stephan Thome: "Peking will das nicht, auch der Staatschef Xi Jinping will das nicht. Der hat im November einen wichtigen Parteitag und eine dritte Amtszeit ist sein ganz großes Ziel. Dafür braucht er Ruhe. Es gibt Irritationen durch die Corona-Politik und die wirtschaftlichen Einbussen, die damit verbunden sind. Noch eine Grossbaustelle kann China nicht gebrauchen."

Et gëtt also virun allem mat de Säbele gerabbelt. Wat war d‘Motivatioun vun der Visitt vun der Demokratin Nancy Pelosi, déi sech zënter 3 Joerzéngte géint déi chineesesch Politik stäipt an als Frëndin vun der taiwanescher Demokratie gëllt? Et geet wuel net just ëm Taiwan: "Natürlich kann man davon ausgehen, dass Nancy Pelosi nicht nur das Wohl Taiwans, sondern auch das Wohl der Demokratischen Partei bei den Mid-Terms im nächsten Herbst im Auge hat."

An den USA ginn d'Meenungen auserneen an zu Washington sti se mat Sécherheet net geschlossen hannert dëser Visitt. Ëmmerhi wier d'Feuille de route vun den USA awer elo kloer definéiert, sou d‘Josie-Marie Perkuhn: "Agenda ist ganz klar: Wir haben uns für den Pazifik entschieden. Die Europäer haben mehr Verantwortung im Ukrainekrieg zu übernehmen. Die USA legen die Aufmerksamkeit auf den pazifischen Raum und da gehört Taiwan als zentraler und strategischer Partner dazu."

D'Taiwanese wëlle mat dësem Besuch de Chineese nach emol kloer rappelléieren: "Mir loossen eis net kleng kréien": "Die Idee, dass man dahin geht und Taiwan von der KMT befreit. Diese Lesung wird es nicht geben."

Dat nennt sech iwwregens d‘Strategie vum Stachelschwäin.