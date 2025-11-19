Dali Zhu gëtt neie Buergermeeschter zu Conter
E Mëttwoch den Owend krut déi nei Dräierkoalitioun DP-LSAP-Gréng zu Conter gréng Luucht.
Am Gemengerot hunn e Mëttwoch den Owend 6 géint 5 Membere fir d'Koalitioun aus DP, LSAP an déi gréng gestëmmt.
Den Dali Zhu vun der DP ass offiziell den neie Buergermeeschter. Seng Schäffen heesche Pol Thomé (LSAP) an Ari Arrensdorff (déi gréng).
Dali Zhu, Pol Thomé an Ari Arrensdorff (vu lénks no riets) / © RTL
Eréischt nodeems de Schäffen Yves Loose vun der CSV och demissionéiert hat, huet den Dali Zhu vun der DP du proposéiert, en neie Schäfferot ze wielen. Dee Vott gouf op den Ordre du jour geholl an du gouf am Huis clos ofgestëmmt.
De 37 Joer alen Dali Zhu ass vu Beruff Restaurateur a Papp vun zwee Kanner.