Louvre soll mobille Policeposte kréien
Nieft dem mobille Policeposte solle bis Enn vum Joer och nach 100 nei Iwwerwaachungskameraen am Musée zu Paräis installéiert ginn.
De vun engem spektakulären Iwwerfall betraffene Musée Louvre zu Paräis soll e mobille Policeposte kréien. D'Detailer géingen den Ament mat den zoustännege Ministèrë beschwat ginn, sou d'Direktesch vum Musée Laurence des Cars e Mëttwoch virun enger parlamentarescher Enquêtëkommissioun. Bis Enn vum Joer sollen donieft 100 nei Iwwerwaachungskameraen am Musée installéiert ginn, sou nach d'Direktesch.
Zanter dem Déifstall virun engem Mount, bei deem Bijoue mat engem Materialwäert vu knapp 88 Milliounen Euro geklaut gi waren, hat d'Direktesch e puer Mol betount, datt den Equipement vum Musée mat Videokameraen eng "Schwaachstell" wier. Si huet och annoncéiert, ee Sécherheetsbeoptraagte fir de Musée ze ernennen. Ronderëm de Louvre sollen am Dezember Barrièren opgeriicht ginn, fir d'Ofstelle vu Gefierer ze verhënneren.
D'Täter waren den 19. Oktober mat engem Lift - e sougenannte "Monte-charge" - sou no un d'Fassad komm, datt se ouni Problemer duerch eng Fënster an de Musée abrieche konnten.
D'Direktesch vum Musée huet och d'Pläng vum President Emmanuel Macron verdeedegt, de Louvre mat engem neien Agang an engem separate Raum fir d'"Mona Lisa" ze equipéieren. D'Hallschent vun de geplangten Aarbechte géingen d'Renovéierung vu vereelzten Infrastrukture betreffen.
Virun e puer Deeg hat de Louvre eng vu senger Galerië fir Visiteure missen zoumaachen, nodeems sech e puer Dunnen als instabil erwisen haten. De Musée ermëttelt den Ament d'Ursaach vun der Instabilitéit. 65 Mataarbechter haten hir Aarbechtsplaz misse raumen.
De Louvre ass weltwäit de Musée mat de meeschte Visiteuren an huet eng Fläch vu 37 Hektar. Et si 35.000 Wierker ausgestallt, 2.200 Leit vun der Securitéit sinn am Asaz an all Joer zielt een néng Millioune Visiteuren.