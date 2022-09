De Lëtzebuerger Premier ass a senger Ried ënnert anerem agaangen op de Krich an der Ukrain, op d'Hongersnout uechter d'Welt an op d'Klimaziler.

Lëtzebuerg kandidéiert eng weider Kéier, fir Member am Sécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen ze ginn. Dat huet de Premier Xavier Bettel e Freideg a senger Ried virun der 77. UN-Vollversammlung zu New York annoncéiert. Déi Kandidatur bezitt sech op d'Joren 2031 an 2032.

De Krich an der Ukrain huet däitlech gemaach, datt den UN-Sécherheetsrot misst reforméiert ginn, sou de Xavier Bettel a senger Ried. De Premier huet drun erënnert, datt Russland als permanente Member den UN-Sécherheetsrot an deene leschte Méint mat sengem Vetorecht paralyséiert huet an huet betount, datt Lëtzebuerg sech fir méi en effikasse Sécherheetsrot engagéiert.

Wärend senger Ried huet de Xavier Bettel och betount, datt ee sech weider fir de Fridden an d'Sécherheet an der Ukrain, am Mali an am Noen Osten asetzt. Grad esou engagéiert ee sech och weiderhi fir d'Mënscherechter an ënnerstëtzt humanitär Aktiounen am Sahel, a Syrien, am Jemen an an Afghanistan.

Lëtzebuerg war an de Joren 2013 an 2014 eng éischte Kéier ee vun den 10 net-permanente Memberen am Weltsécherheetsrot. Déi 5 permanent Membere si Frankräich, d'USA, Groussbritannien, China a Russland.

PDF: D'Ried vum Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel op der UN-Vollversammlung den 23. September 2022