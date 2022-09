Dës Leitung ass dofir do, fir divers Nato-Fluchhäfen ze beliwweren. De Kerosin ass och fir de Findel geduecht.

Bei Maintenance-Aarbechten ass eng Fuite entstanen. E Verschloss soll sech hei geléisst hunn, dono ass eng meterhéich Kerosin-Fontän entstanen. Et läit keng Manipulatioun vir, sou d'Pompjeeën op der Plaz. Fir d'Populatioun géing et keng Gefor ginn.

Déi gréisste Suerg war et deen Ament, fir ze verhënneren, datt de Kerosin an d'Sauer leeft. Op der Plaz goufe Barragë installéiert, fir den Ueleg opzefänken. Wéi et heescht, wier d'Fuite awer elo mol gestoppt.