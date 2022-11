Wéinst der Inflatioun, setze bal alleguer d'Zentralbanken uechtert d'Welt d'Leetzënsen erop.

No der Europäescher Zentralbank d'lescht Woch, hat e Mëttwoch d'US Federal Reserve de Leetzëns ëm 0,75 % an d'Luucht gesat. Den Taux an den USA läit elo bei bei 3,75 bis 4%. An der Eurozon läit en bei 2%.

En Donneschdeg huet dann och d’Bank of England d’Zënsen och ëm 0,75 Punkten, op 3 % eropgesat. Fir England ass dat déi stäerkst Hausse zënter 33 Joer.

Och déi norwegesch Zentralbank hat en Donneschdeg de Leetzëns gehuewen. Dat ëm 0,25 %, op 2,5 %. Iwwerdeems huet déi norwegesch Zentralbank fir Dezember eng weider Hausse vum Leetzëns ugekënnegt.