E Sonndeg koum et an der Belsch zu engem schroe Virfall op enger Kiermes, der Fête foraine de la ducasse de La Hestre.

Wéi Zeien ausgesot hunn, wier d'Sécherheetsbarrière vun enger Attraktioun Schold um Incident. De System, deen dofir suergt, dass d'Gäscht um Spill op hire Plaze bleiwen, wier lassgaangen a siwe Persoune wieren aus der der Struktur geschleidert ginn.

Den zoustännege Buergermeeschter huet e Sonndeg confirméiert, dass all d'Affer Bréch hätten. Dräi Persoune goufe méi schro verwonnt. De Rettungsekippen no wieren déi siwen Affer op der Onglécksplaz uspriechbar gewiescht.

De Buergermeeschter huet awer och confirméiert, dass "all néideg Kontrolle gemaach gi wieren. De Responsabele vun der der Attraktioun hätt donieft och en Dokument, dass hin d'Spill "Rock'n'Roll" bedreiwen dierf. Hie gëtt awer lo vun der Justiz gehéiert, fir erauszefannen, wat zum Accident geféiert hat.

D'Kiermes ass de Moment net zougemaach ginn, just eben dat concernéiert Spill.

Et ass net fir d'éischt, dass an der Belsch zu esou engem Virfall op enger Kiermes koum. Viru knapp enger Woch, ass e Jonke vu 17 Joer bei engem uergen Accident op enger Attraktioun an engem park zu Cap d'Adge, am Süde vu Frankräich.