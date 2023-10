Géint 19.15 Auer de Méindeg den Owend gouf et zu Bréissel um Boulevard d'Ypres eng Schéisserei.

RTL Info no huet en onbekannten Täter mat enger "arme de guerre" zwou Persounen erschoss an ass dono geflücht.

Op engem Video ass ze gesinn, wéi den Täter mat enger Kalaschnikow op zwou Persoune schéisst. Hien ass mat engem Scooter ënnerwee. Wéi divers Medie mellen, hätt de Mann sech wuel zum IS bekannt.

Wéi déi schweedesch Tëleeschaîne SVT mellt, soll et sech bei den zwee Affer ëm zwee Schweeden handelen. Si ware wuel do, fir sech den EM-Qualifikatiounsmatch tëscht Schweeden an der Belsch unzekucken. Dëse Match gouf iwwerdeems ofgebrach an d'Sécherheetsmesurë ronderëm de Stadion goufe verschäerft.

Den Täter ass nach ëmmer op der Flucht a fiert mat sengem Scooter duerch Bréissel, wéi op diverse Videoen an de soziale Medien ze gesinn ass.

Och ass rieds vun nach weideren Affer. Verschidde Medie melle mëttlerweil 5 Doudesaffer an 8 Blesséierter. D'Police huet bis ewell awer just 2 Doudesaffer confirméiert.

Iwwer d'sozial Medien heescht et, den Täter wier festgeholl ginn, och dëst ass awer nach net bestätegt.