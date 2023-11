Bei enger ganz spezieller Pressekonferenz hunn Aenzeie vun de Massaker an 1 Familljemember vun enger Geisel erzielt, wat si am No-Ost-Konflikt erlieft hunn

"Bréngt all déi, déi entfouert sinn heem. Hëlleft ons!" - d'Attacke vun den Terroriste vun der Hamas de 7. Oktober hunn international fir Entsetze gesuergt. Iwwer 1.200 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm. Op d'mannst 238 Geisele goufe vun den Terroristen an d'Gazasträif verschleeft. Déi israeelesch Ambassade fir d'Belsch a Lëtzebuerg hat dës Woch op eng ganz speziell Pressekonferenz invitéiert. 4 Aenzeie vun de Massaker an ee Familljemember vun enger Geisel hu virun engem klenge Grupp Journalisten erzielt, wat si erlieft hunn.

"Dir héiert si froen: Firwat hutt dir meng Schwëster ëmbruecht? Firwat hutt dir meng Schwëster ëmbruecht?"

Der 72 Joer aler Dvora Idan hire Fils Tzachi gouf de 7. Oktober vun den Terroriste vun der Hamas an d’Gazasträif verschleeft. Hir 18 Joer al Enkelin, déi 3 Deeg virdrun hire Gebuertsdag gefeiert huet, gouf virun hiren Elteren an zwee Geschwëster erschoss. Bis elo feelt all Spuer vum Familljepapp.

"Dee Moie war et anescht. Ganz, ganz anescht. Wéi dat, wat ech bis dohin erlieft hat."

Déi 55 Joer al Ayelet Hakim konnt sech mat Zäit am Kibbutz Be’eri mat hiren 3 Kanner am Saferoom vum Haus a Sécherheet bréngen. Iwwer WhatsApp hu si matgelies, wéi Baussen, Haiser a Brand gestach goufen. Wéi Noperen erschoss goufen. Der Fra hir Schwëster an hire Schwoer goufen entfouert. Bis elo feelt vun hinnen all Spuer.

"Op dem Ament hunn ech gebiet, fir ze stierwen. Well ech wousst ganz gutt, datt wann se d’Dier opmaache géifen, ech léiwer direkt stierwe géif, wéi vergewaltegt oder op Gaza entfouert ze ginn."

Déi 35 Joer al Laura Blajman war zesumme mat hirem Mann a Frënn um Tribe of Nova Festival. Zesumme mat 5 weidere Persounen huet d’Koppel sech an enger Caravanne verstoppt. 6 Stonnen an Doudangscht. Iwwerdeems d’Terroriste bausse Mënsche gejot an erschoss hunn. 270 Persoune goufen um Site vum Festival ëmbruecht.