De Procureur César Suárez, deen zu der Geiselnam bei der staatlecher Tëleeschaîne TC ermëttelt huet, gouf e Mëttwoch zu Guayaquil a sengem Auto erschoss.

Et gëtt eng weider Eskalatioun am brutale Muechtkampf tëscht den Drogebanden an der ecuadorianescher Regierung. De mat den Ermëttlungen zu der Geiselnam am Ecuador beoptraagte Procureur César Suárez gouf an der Hafestad Guayaquil a sengem Auto erschoss. Op Fotoe gesäit een d'Schosslächer an der Säitefënster vum Auto.

"D'Bande vun der organiséierter Kriminalitéit, d'Verbriecher, d'Terroristen" géingen domat d'Justiz net vun hirer Aarbecht ofhalen, huet d'Procureur générale, d'Diana Salazar, als Reaktioun op d'Ermordung betount. Och de Verdeedegungsminister Gian Carlo Loffredo huet nach emol kloer gemaach, datt d'Regierung "all Form vu Gewalt" ofleent an d'Justiz weider ënnerstëtzt.

Nodeems den 9. Januar arméiert a maskéiert Männer wärend enger Live-Sendung an e Studio vun der staatlecher Tëleeschaîne TC gestiermt sinn a Geisele geholl hunn, gouf de Procureur César Suárez domat beoptraagt, erauszefannen, wéi eng Band hannert der Attack steet.