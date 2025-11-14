Weltkrichsbomm zu Kassel iwwer Nuecht entschäerft ginn
© Photo by NICOLE SCHIPPERS / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP
Ronn 2.500 Persounen hunn iwwer Nuecht missen zu Kassel an Däitschland evakuéiert ginn, well eng englesch Fligerbomm aus dem Weltkrich fonnt gouf.
An der Nuecht op e Freideg gouf zu Kassel eng 250-Kilogramm-sch wéier Weltkrichsbomm entschäerft. Ronn 2.500 Awunner goufen evakuéiert, wéi d'Verwaltung vun der hessescher Stad matgedeelt huet. Méi wéi 500 Persoune koumen an enger Ausstellungshal ënner.
Déi englesch Fligerbomm war e Mëttwoch bei Sanéierungsaarbechten an der Géigend vum Auestadion fonnt ginn a misst entschäerft ginn. Experte vum "Kampfmittelräumdienst" haten e Sécherheetsradius vu 500 Meter festgeluecht.
Ronn 250 Memberen vun de Pompjeeën, der Police, Hëllefsorganisatiounen an och Mataarbechter vun der Stad waren am Asaz. Géint 00.40 Auer war d'Bomm entschäerft.