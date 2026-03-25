RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Streck war zäitweis blockéiertAccident mat dräi Camionen um Viaduc Schieren hat zu gréissere Problemer gefouert

RTL Lëtzebuerg
Um Mëttwoch de Moien hate sech um Ufank vun der A7 a Richtung Stad dräi Camionen ze pake kritt. Antëscht ass d'Streck nees op.
Update: 25.03.2026 10:50
E gréisseren Tëschefall huet e Mëttwoch de Moie fir Problemer op der A7 gesuergt. Hei hate sech op der Héicht vun Ettelbréck, méi präzis um Viaduc vu Schieren, nämlech dräi Camionen ze pake krut, déi d’Streck blockéiert hunn.

Den ACL hat géint 8.30 Auer dësen Accident eng éischte Kéier gemellt a matgedeelt, datt een d’Plaz wéinst dem Tëschefall sollt evitéieren. Kuerz drop koum d’Info, datt d’Automobilisten iwwer Colmer-Bierg sollte fueren, fir op d’Autobunn ze kommen. Dëst, well d’Autobunn um Viaduc Schieren a Richtung Stad duerch déi dräi Camione komplett blockéiert war.

Accident op der A7 25.3.26

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wéi et vun der Plaz heescht, wier eng Persoun fir eng Kontroll an d’Spidol komm. Virun 10 Auer war schonn ee vun de Camione vun enger spezieller Depanneuse ofgeschleeft ginn an den Trafic konnt op der Plaz iwwer d’Pannespuer geleet ginn. Géint 10.30 Auer koum dunn d’Meldung, datt den Accident geraumt wier.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.