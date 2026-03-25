RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Prozess ëm Social-Media-SuchtInstagram a Youtube sollen am ganze ronn 6 Milliounen Dollar bezuelen

AFP, iwwersat vun RTL
Dëse Prozess, ëm eng jonk Fra, déi eng Social-Media-Sucht entwéckelt huet, gëtt elo schonn als wichtege Prezedenzfall am Ëmgang mat de soziale Medien bewäert.
Update: 25.03.2026 22:03
© FREDERIC J. BROWN/AFP

An engem Prozess ëm Social-Media-Sucht huet en US-Geriicht zu Los Angeles elo d’Onlineplattformen Instagram a Youtube zu enger héijer monetärer Entschiedegung verurteelt. Si sollen enger Fra déi geklot hat am ganzen dräi Milliounen Dollar Entschiedegung bezuelen, sou d’Decisioun vum Jury e Mëttwoch. Dobäi kënnt eng Strof vun dräi Milliounen Euro, präziséiert d’Geriicht zu LA. Déi haut 20 Joer al Fra huet den Entreprise virgehäit, si als Mannerjäregt ofhängeg gemaach an him doduerch schwéier psychesch Schied bereet ze hunn.

D’Mammenhaus vun Instagram muss deemno 2,1 Milliounen Dollar vum Schuedenersatz bezuelen, fir Youtube sinn et 900.000 Dollar. Och bei der Strof déi wéi gesot nach dobäi kënnt, soll Meta 70% droen, de Youtube-Mamme-Konzern Google déi aner 30%. Fir de Jury ass kloer bewisen, dass béid Entreprise bei der Gestaltung a beim Bedreiwe vun hire Plattformen verantwortungslos gehandelt hätten.

D’Konzerner hätte gewosst, oder wësse missen, dass hire Service eng Gefor fir Mannerjäreger duerstellt an hätten d’Useren net genuch virun den offensichtleche Riske gewarnt, sou d’Begrënnung vum Urteel.

Béide Entreprisen wëlle géint d’Urteel an Appell goen. Déi psychesch Gesondheet vu Jugendleche wier komplex a kéint net eleng op eng App zeréckgefouert ginn, erkläert e Porte-Parole vu Meta. Google argumentéiert, Youtube wier iwwerhaapt kee soziaalt Netzwierk, mä eng reng Streaming-Plattform.

Am meeschte gelies
Streck war zäitweis blockéiert
Accident mat dräi Camionen um Viaduc Schieren hat zu gréissere Problemer gefouert
Video
Fotoen
Vermësstemeldung
16 Joer ale Marc Antony Dos Reis Silva fir d'lescht e Sonndeg gesinn
Konflikt am Noen Osten
Trump proposéiert Friddensplang, Iran wëll Hormus-Passage deels opmaachen
CGDIS
E Feier zu Bierden an en Accident an der Stad
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Abbas Araghtschi
Iraneschen Ausseminister seet, dass een net vir hätt, mat den USA ze verhandelen
No 15-Punkte-Propos vum Donald Trump
Iran verwërft US-Friddensplang
Ekonomesch Nout op Kuba
Éischt Boot vun internationaler Hëllefsflott zu Havanna ukomm
Video
Fotoen
E japanesche Polizist virun der chineesescher Ambassade zu Tokio.
Japan bedauert Virfall
Japaneschen Zaldot soll a chineesesch Ambassade zu Tokio agedronge sinn
Opname vu CCTV weisen Dot
Police verstäerkt Presenz no Brandattentat op jiddesche Rettungsdéngscht zu London
Video
Fotoen
Kolumbien
Op d'mannst 66 Doudeger bei Ongléck vu Militärfliger
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.