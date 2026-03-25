Constance, 13 Joer al"Ech wousst net, datt Kanner och Kriibs kréie kënnen"

Am Juli 2025 war d’Constance, deemools 12 Joer al, am gaange sech unzedoen, wéi hatt eng Aart Schwellung ënnert dem Aarm bemierkt huet. Hir Elteren hu sech direkt un en Dokter geriicht an Ënnersichunge maache gelooss, déi si dozou bruecht hunn, e PET-Scan an der Kannerklinik maachen ze loossen.
E puer Deeg méi spéit treffen d’Elteren an hir Duechter d’Doktesch am Cabinet.
“Ass dat eescht, wat ech hunn?“, freet d’Constance, dat ëmmer ganz räif a virwëtzeg war. “Ass dat Kriibs?“
D’Doktesch kuckt d’Elteren un, duerno d’Constance: “Jo.”
Beim Constance gouf en Hodgkin-Lymphom am 4. Stadium festgestallt. Dës Zort vu Kriibs befält d’Lymphkniet an hat sech a sengem Fall schonn op d’Longen ausgebreet. Trotzdeem huet een et him deemools – an och heiansdo wärend der Behandlung – net onbedéngt ugesinn, datt hatt krank war, sou vill Energie a gutt Laun hat hatt nach.
D’Constance gouf an der Kannerklinik zu Stroossen behandelt. Iwwer sechs Méint huet hatt eng Therapie mat Chemotherapie a Kortison gemaach. Hatt huet vill Deeg an Nuechten am Spidol verbruecht, Uno mat sengen Elteren an och Cello gespillt – en Talent, dat hatt zënter senger Kandheet entwéckelt huet a vum Papp huet, deen als Pianosprofesser am Conservatoire schafft.
Opgetrueden ass d’Krankheet am selwechte Joer, wéi hatt u sech fir d’éischt an de Lycée sollt goen – ee vun de “wichtegste Joren, well een do wiisst”, seet d’Constance. Wéinst der Behandlung an hirem geschwächten Immunsystem konnt hatt net un de Coursen deelhuelen.
Dank dem CARE-Service konnt hatt awer en Avatar an der Klass benotzen, d’Coursen iwwer en iPad verfollegen an och Besuch vun enger Léierin doheem kréien.
Enn November hu mir hatt getraff, fir säi leschte Cycle vun der Chemotherapie ze begleeden an, ee Mount méi spéit, säi Retour an d’Schoul an an eng normal Liewensweis – eng Liewensweis, déi elo nach méi Wäert huet, no sechs Méint, déi hatt méi séier erwuesse gemaach hunn, wéi virgesinn.
“Dës sechs Méint hu mir vill iwwer d’Liewe bäibruecht … virun allem iwwer d’Liewe wärend enger Behandlung”, erzielt d’Constance. “Ech si frou, datt et eriwwer ass. Mä ech wäert dat ni vergiessen.”