Gemengenaarbechter fanne Waff a Munitioun a Gestrëpp bei "Adventsduerf"
© Photo by Sathiri Kelpa / ANADOLU / Anadolu via AF
De Chrëschtmaart zu Stroossbuerg ass ee vun de gréissten a ganz Frankräich an doriwwer eraus. 2024 gouf et mat 3,4 Millioune Leit en neie Visiteursrekord.
Esou eppes wëll een op där Plaz u sech net hunn. Zu Stroossbuerg hu Gemengenaarbechter en Donneschdeg eng Waff a Munitioun am Gestrëpp nieft dem "Adventsduerf" fir Kanner vum bekannte Chrëschtmaart an der Petite-France fonnt. Dat melle franséisch Medie e Freideg den Owend.
De Parquet huet eng Enquête opgemaach. D'Waff funktionéiert a konnt och identifizéiert ginn. Si war 2022 am Haut-Rhin bei enger Persoun doheem geklaut ginn, déi an hirer Fräizäit op de Schéissstand gaangen ass.
Wärend der Zäit vum Chrëschtmaart, déi ëmmerhin ee Mount dauert, ass de Sécherheetsdispositif zu Stroossbuerg eropgesat ginn, dat am Kontext vun enger méiglecher terroristescher Menace, déi a Frankräich nach ëmmer present ass. Am Dezember 2018 hat den Dschihadist Chérif Chekatt fënnef Leit mat enger Waff ëmbruecht an 11 weider blesséiert.