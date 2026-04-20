An Däitschland goufen am Laf vum Joer 2025, 5,5 Milliounen Strofdoten registréiert. Dat ware 5,6 % manner wéi d’Joer virdrun, geet aus der Statistik ervir, déi e Méindeg de Moie vum Inneminister Dobrindt publizéiert gouf.
Eleng 212.300 Gewaltverbrieche goufe festgehalen. Suerge mécht do virun allem, dass ëmmer méi Mannerjäreger d’Täter sinn.
Och d’Zuele vu Mord an Doudschlag sinn ëm iwwer 6% geklommen, genee wéi et och e Plus vun iwwer 8% bei Vergewaltegungen an schwéiere sexuellen Iwwergrëffer gouf.
E Minus vu ganzer 27% gouf et iwwerdeems bei Delikter mat Drogen. Dat wier an der Haaptsaach duerch d’Deel-Legaliséierung vum Cannabis ze erklären.