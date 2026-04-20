DäitschlandAm Laf vum Joer 2025 goufe 5,5 Millioune Strofdoten registréiert

Ënnert den Täter ginn et ëmmer méi Mannerjäreger
Update: 20.04.2026 11:43
An Däitschland goufen am Laf vum Joer 2025, 5,5 Milliounen Strofdoten registréiert. Dat ware 5,6 % manner wéi d’Joer virdrun, geet aus der Statistik ervir, déi e Méindeg de Moie vum Inneminister Dobrindt publizéiert gouf.

Eleng 212.300 Gewaltverbrieche goufe festgehalen. Suerge mécht do virun allem, dass ëmmer méi Mannerjäreger d’Täter sinn.

Och d’Zuele vu Mord an Doudschlag sinn ëm iwwer 6% geklommen, genee wéi et och e Plus vun iwwer 8% bei Vergewaltegungen an schwéiere sexuellen Iwwergrëffer gouf.

E Minus vu ganzer 27% gouf et iwwerdeems bei Delikter mat Drogen. Dat wier an der Haaptsaach duerch d’Deel-Legaliséierung vum Cannabis ze erklären.

Am meeschte gelies
Familljesträit an den USA eskaléiert
Papp erschéisst 8 Kanner, wouvunner der 7 seng eege waren
Concours vu Cremanten aus Frankräich a Lëtzebuerg
D'Gewënner sti fest: 28 Gold- an 10 Sëlwermedaile fir Lëtzebuerger Wënzer
Fotoen
"Méi net am Mee"
Looss d'Méimaschinn am Schapp
Video
Fotoen
20
Schoulfoire an der Luxexpo
Wou geet et no der Primärschoul hin?
Video
Fotoen
1
Landschaftsbild soll erhale ginn
Wéngertsbourse: Hei kënne Parzellen en neie Proprietär fannen
Audio
4
Weider News
D'Konferenz vun der "Global Alliance for the Two-State Solution" zu Bréissel.
Reaktioun op US-Pläng
D'Europäesch Unioun demonstréiert Ënnerstëtzung fir d'palästinensesch Zivil-Regierung
0
D'Haaptgebai vum russesche Geheimdéngscht FSB zu Moskau
Hat eng Bomm am Rucksak
Russesch Autoritéiten huelen däitsch Staatsbiergerin wéinst Attentatspläng fest
Am Norde vu Japan
Äerdbiewe mat Stäerkt vu 7,4 op der Richterskala, Tsunami-Warnung erausginn
EU-Kommissär fir Klima- a Steierfroen zu Lëtzebuerg
Energietransitioun misst méi séier weiderkommen, Bierger awer och ënnerstëtzt ginn
Video
8
Am Golf vum Oman
US-Arméi attackéiert iranescht Frachtschëff, Teheran erdeelt Friddensgespréicher Ofso
Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran werden US-Unterhändler am Montag zu weiteren Verhandlungen in Pakistan erwartet. US-Präsident Trump warnte den Iran vor neuen Zerstörungen, falls er einen angebotenen "Deal" ablehne.
USA
Nei Verhandlunge mam Iran vun e Méindeg un a Pakistan
