RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Keng BlesséierterARD-Studio zu Kiew no russescher Attack deels zerstéiert

AFP, iwwersat vun RTL
Bei de russeschen Attacken an der Nuecht op Kiew gouf och den ARD-Studio an der ukrainescher Haaptstad massiv beschiedegt an deels zerstéiert.
Update: 24.05.2026 12:16
Bei den nächtlichen russischen Angriffen auf Kiew ist auch das ARD-Studio in der ukrainischen Hauptstadt massiv beschädigt und teilweise zerstört worden. Verletzte gab es nicht.
Pompjeeën no den Attacken op Kiew de 24. Mee 2026.
© AFP

Wéi de Westdäitsche Rundfunk e Sonndeg zu Köln matdeelt, wieren d'Maueren an de Koup gefall, ausserdeem wiere Fënstere futti gaangen an d'Technik zerstéiert ginn. Well zum Zäitpunkt vun der Attack keng Mataarbechter am Studio waren, gouf kee blesséiert.

Den ARD-Studio läit am Zentrum vu Kiew. Dem WDR no muss elo fir d'éischt d'Statik vum Gebai gepréift ginn. Berichte wäerten d'Journalisten deemno iwwer "mobil technesch Léisungen an Auswäichméiglechkeeten".

"D'Aarbechtsplaz komplett zerstéiert ze gesinn, ass e Schock", sot den ADR-Studiochef Vassili Golod iwwer d'Attack. Mat Bléck op déi massiv russesch Loftattacken, déi et zanter Jore gëtt, hätt hie "risege Respekt" virun der ARD-Ekipp, sech net aschüchteren ze loossen a weider ze berichten.

Russland huet an der Nuecht op e Sonndeg déi ukrainesch Haaptstad nees massiv mat Dronen an ballistesche Rakéiten attackéiert. Kiew mellt een Doudegen a ronn 56 Blesséierter. Am ganze wieren dobäi 40 Gebaier beschiedegt ginn. Och aner Regioune vum Land waren am Viséier. De Wladimir Putin hat Revanche annoncéiert nodeems d’Ukrain virun zwee Deeg russesch besate Gebidder attackéiert hat.

Aktuell sinn d’Awunner weiderhi gebieden an de Schutzbunkeren ze bleiwen. D’Ukrain hätt nämlech Informatioune kritt, dass Russland wéilt mat der neier Oreschnik-Rakéit attackéieren, déi mat enger Vitess vun 12.000 Kilometer an der Stonn extrem séier ënnerwee ass an déi potentiell och mat Atomsprengkäpp kéint equipéiert ginn.

Am meeschte gelies
Sensatioun an der BGL Ligue perfekt
Opsteiger Biissen feiert de Championstitel
Video
Fotoen
40
Kuerz virum Plënneren an d'Schlass Bierg
"Joyeuse Sortie" vun der Groussherzoglecher Koppel zu Fëschbech
6
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
No nëmme 36 Matcher
Luc Holtz a Waldhof Mannheim gi getrennte Weeër
5
Kanner goufen a Portugal ausgesat
Mamm a Stéifpapp sëtzen elo an Untersuchungshaft
Weider News
Rettungsdéngschter beim Kuelewierk zu Liushenyu den 23. Mee 2026.
Déidlecht Minnenongléck a China
Sich no zwee Vermësste geet weider
Fotoen
In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 24 Menschen getötet worden. Wie ein hochrangiger Behördenvertreter sagte, wurden bei der Bombenexplosion in Baluchistan im Südwesten Pakistans zudem mehr als 50 Menschen verletzt.
Pakistan
Op d'mannst 24 Doudeger bei Attentat op Zuch mat Zaldoten dran
Durch den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Behördenangaben schon mehr als 200 Menschen gestorben.
Ebola-Virus
Schonn iwwer 200 Doudesaffer am Kongo
US-Präsident Donald Trump und der iranische Außenministeriumssprecher Esmaeil Bakaei haben am Samstag von Anzeichen für eine mögliche Einigung zur Beendigung des Krieges zwischen beiden Ländern gesprochen.
Trump iwwer Enn vum Krich
Accord mam Iran "wäitgoend ausgehandelt"
D'Ruhr bei Essen
An Nordrhein-Westfalen an a Rheinland-Pfalz
Zwee Jonge vun 11 a 14 Joer bei verschiddenen Accidenter erdronk
In der Nähe des Amtssitzes von US-Präsident Donald Trump hat ein Mann auf Sicherheitskräfte des Secret Service geschossen.
Schëss beim Wäissen Haus
Passant getraff, Täter vu Secret Service erschoss
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.