D'Zollpolitik vum US‑President Donald Trump krut en neie schwéiere Réckschlag. En US‑Geriicht fir internationalen Handel zu New York huet de weltwäite Zéng‑Prozent‑Importzoll als ongëlteg agestuuft. No Meenung vum Geriicht ass dat Gesetz vun 1974, op dat d'Regierung sech beruff hat, net genuch Grondlag fir sou eng Moossnam. D'Urteel muss bannent fënnef Deeg ëmgesat ginn, an déi betraffe Betriber hunn Usproch op Remboursementer. Eng Beruffung bleift méiglech.
Net betraff vun der Decisioun sinn déi zilgeriichte Taxen op Stol, Aluminium an Autoen. De globalen Zéng‑Prozent‑Zoll gëllt zousätzlech nëmme bis Enn Juli, ausser de Kongress decidéiert eppes anescht. Gläichzäiteg sicht d'US‑Regierung no neie juristesche Weeër, fir hir Handelspolitik weiderzeféieren, ënner anerem iwwer Enquête géint verschidde Partnerlänner, déi zu neien Taxe féiere kéinten.
D'Urteel erhéicht den Drock op d'Trump‑Administratioun weider. Zéngdausende Betriber hunn zanter den Entscheedunge vum Supreme Court Remboursementer gefuerdert. Insgesamt kéint et ëm Milliardebeträg goen, déi aus dem US‑Budget erëm mussen zeréckbezuelt ginn.