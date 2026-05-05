Biontech steet viru grousse Restrukturéierungen. D'Biotech‑Entreprise wëll d'Produktiounssitten zu Idar‑Oberstein, Marburg an Tübingen bis Enn 2027 zoumaachen, de Site zu Singapur soll schonn am éischte Véierel 2027 seng Aktivitéiten astellen. Deelweis oder komplett Verkeef vun de Standuerter sinn net ausgeschloss. Vun 2029 u rechent Biontech mat Aspuerunge vu bis zu 500 Milliounen Euro d'Joer, déi geziilt an d'Fuerschung, Entwécklung an d'Maartaféierung vu Kriibsmedikamenter investéiert solle ginn.
Parallel dozou sinn d'Recetten däitlech zeréckgaangen, virun allem wéinst dem Réckgang am Verkaf vu Covid‑19‑Impfstoffer. Den Nettoverloscht ass am éischte Véierel weider geklommen, ënner anerem wéinst héije Käschte fir d'Entwécklung an der Immunonkologie. Och fir déi nächst Joren erwaart Biontech manner Akommes aus dem Covid‑Geschäft, bereet awer schonn en variant‑ugepassten Impfstoff fir d'Saison 2026/27 vir.
No de Milliardegewënner an der Pandemie konzentréiert sech Biontech konsequent op mRNA‑baséiert Therapië géint Kriibs. No der Iwwernam vu Curevac plangt d'Entreprise bis 2030 eng ganze Rëtsch Zouloossungsufroen am Onkologie‑Beräich anzereechen.