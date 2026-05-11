RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Conseil vun den EU-AusseministerenXavier Bettel kritiséiert Israel op en Neits

Marc Hoscheid
D'Europäesch Unioun dierft bei Verbriechen a Gaza an am Libanon net ewechkucken. Een EU-Bäitrëtt vun der Ukrain wier iwwerdeems net fir haut oder muer.
Update: 11.05.2026 12:00
© Emile Mentz

Zu Bréissel sinn e Méindeg d'EU-Ausseministere beieneen. Lëtzebuerg ass do duerch de Minister Bettel vertrueden. Um Ordre du jour stinn den Ukrain-Krich an natierlech och d'Situatioun am Noen Osten.

A mam Noen Osten ass net just den Iran gemengt, mee och Israel, Palästina an de Libanon. Well och do gëtt et nach ëmmer quasi all Dag Doudeger. De Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel huet bei senger Arrivée um Conseil dann op en Neits d'Virgoe vun Israel däitlech kritiséiert.

"Mir hunn nach eng Kéier 35 Palästinenser, déi gëschter blesséiert gi si vu brutale Settlers. Et ass ëmmer deen een oder aneren, dee seet, Nee mir kënnen net, mir kënnen net. Ech hoffen, datt mer lo awer iergendwann iwwert d'Majorité qualifiée kënnen een Zeeche setzen. Mir kënnen net einfach d'An zoumaachen. Soubal eppes an der Ukrain geschitt, jäize mer alleguerten a wann eppes a Palästina geschitt oder am Libanon, géinge mer alleguerten d'An zoumaachen, dat geet net." Och den ukraineschen Ausseminister ass bei der Reunioun zu Bréissel mat dobäi.

De Lëtzebuerger Chefdiplomat huet sech zefridde gewisen, datt an Ungarn elo eng Regierung um Rudder ass, déi Hëllefe fir d'Ukrain net méi blockéiere géing. Wat ee méiglechen EU-Bäitrëtt vum osteuropäesche Land ugeet, huet de Xavier Bettel iwwerdeems virdru gewarnt, deen ze iwwerstierzen. Fir d'éischt missten d'Krittären erfëllt sinn.

D'EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas huet hirersäits d'Propos vum russesche President Wladimir Putin, de fréieren däitsche Bundeskanzler Gerhard Schröder als Negociateur tëscht der Ukrain a Russland anzesetzen, kloer zeréckgewisen."Éischtens, wa mir Russland d'Recht ginn, an eisem Numm een Negociateur erauszesichen, wier dat net besonnesch gescheit. An zweetens war de Gerhard Schröder ee wichtege Lobbyist fir russesch Staatsentreprisen, et ass also kloer, firwat de Putin wëllt, datt hien déi Persoun ass. An deem Fall géing de Putin nämlech op béide Säite vum Dësch sëtzen." Um Programm stinn och Gespréicher mat den Ausseministere vun de sechs Westbalkan-Staaten. Et wéilt een dës weider um Wee zu engem EU-Bäitrëtt ënnerstëtzen. Als Géigeleeschtung missten awer weider Reformen ëmgesat ginn.

Am meeschte gelies
Ganz vill Fotoen a Video
Schlusspressessioun vun der Oktav an der Stad
Video
Fotoen
Alerte Jaune
Meteolux warnt viru staarkem Reen tëscht e Sonndegowend an e Méindeg de Moie 7 Auer
Hanta-Virus
Éischt Passagéier evakuéiert, Franséisin an US-Amerikaner positiv getest
Video
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen eenzege Verfollger vun Déifferdeng, Hueschtert mat Big Points
Video
0
Eurovision Song Contest 2026
ESC zu Wien offiziell lancéiert: D’Eva Marija um "Turquoise Carpet"
Video
Audio
Fotoen
1
Weider News
D'Hondius ass op Teneriffa ukomm, dierf awer net am Hafen uleeën
Hantavirus - Air Rescue nees am Asaz
Bis ewell goufen Hollänner, Britten, Däitscher, Schwäizer, Fransousen an Amerikaner positiv getest
Souz an engem Bus, deen aus Richtung Lëtzebuerg koum
Bundespolizei Tréier hëlt Afghan wéinst Verdacht vun Doutschlag fest
Iranische Behörden haben die inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer Unterstützer wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes gegen Kaution freigelassen.
Et soll Liewensgefor bestoen
Iranesch Nobelpräis-Laureatin Mohammadi fir medezinesch Behandlung temporär fräigelooss
Den US-President huet gutt ausgedeelt
"Totally unacceptable"
Sou nennt den US-President Donald Trump déi iranesch Äntwert op vun him proposéiert Konditioune fir en Enn vum Iran-Krich
Däitschland
Soll de fréieren däitsche Kanzler Gerhard Schröder eng Vermëttlerroll tëscht der Ukrain a Russland spillen?
Virun der Côte vu Qatar
Transportschëff vun onbekanntem Projektil getraff ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.