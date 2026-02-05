RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aussergewéinlech vill ReenDausende Mënschen a Spuenien evakuéiert, a Portugal gouf et e weideren Doudegen

RTL mat AFP
E Mëttwoch huet et am Süde vu Spuenien aussergewéinlech staark gereent. Et koum zu Iwwerschwemmungen a sëllegen Zuchstrecken souwéi Stroossen hu misse gespaart ginn.
Update: 05.02.2026 12:25
"Außergewöhnlicher" Starkregen ist am Mittwoch über der Iberischen Halbinsel niedergegangen. Im Süden Spaniens kam es zu Überschwemmungen, Bahnstrecken und Straßen waren unterbrochen.
“Außergewöhnlicher” Starkregen ist am Mittwoch über der Iberischen Halbinsel niedergegangen. Im Süden Spaniens kam es zu Überschwemmungen, Bahnstrecken und Straßen waren unterbrochen.
© AFP

Spuenien a Portugal si wéinst dem Stuerm “Leonardo” an héijer Alarmbereetschaft. Op der ibeerescher Hallefinsel hu méi wéi 3.500 Persoune missen evakuéiert ginn an a bal ganz Andalusien sinn e Mëttwoch d’Schoulen zou bliwwen. Stroossen an Zuchstrecke goufe gespaart. Am Südoste vu Portugal koum eng Persoun ëm d’Liewen, ma och Marokko mellt ongewéinlech vill Reen. Do hunn zanter leschtem Freideg souguer schonn iwwer 100.000 Mënsche missen evakuéiert ginn. Eleng e Mëttwoch sinn an Andalusien bis zu 40 Liter Reen pro Quadratmeter erofkomm.

De spuenesche Wiederdéngscht huet fir grouss Deeler vun Andalusien déi héchst Alarmstuf ausgeruff a viru méiglechen Iwwerschwemmungen an Äerdrutsche gewarnt. De Buedem an der Regioun wier duerch de ville Reen an de leschten Deeg komplett iwwersättegt an d’Flëss hätten elo schonn ze vill Waasser, sou de Rubén del Campo, Porte-parole vum spuenesche Wiederdéngscht Aemet. Duerch de Stuerm “Leonardo” kéim elo nach eng eminent Quantitéit Reen no, nieft staarker Loft. D’Meteo kéint och bis e Samschdeg esou bleiwen. Eng Persoun gëllt als vermësst. Eng Fra war e Mëttwoch an der andalusescher Gemeng Sayalonga an de Floss Turvilla gefall. No hir gëtt aktiv gesicht.

Eng Alerte rouge gouf et fir d’Biergregioun vu Grazalema a Ronda souwéi déi ganz Regioun ronderëm Gibraltar. Am Uert Grazalema an der Provënz Cádiz huet et eleng e Mëttwoch souvill gereent, wéi zu Madrid wärend engem ganze Joer, sou nach de Rubén del Campo. Am Süde vu Spuenien besteet elo zousätzlech nach de Risk, dass e puer Flëss iwwer d’Ufer trieden.

De spuenesche Rettungsservice war an de leschte Stonnen nonstop am Asaz, et gouf zum Gléck awer keng gréissere Virfäll oder Doudesaffer. Et waren och ronn 400 Zaldote mat am Asaz.

En Donneschdeg de Moie gouf et eng liicht Entwarnung. Déi héchst Alarmstuf gouf opgehuewen, trotzdeem besteet eng akut Warnung weiderhin. Et wäert weiderhi vill reenen an et wäert och sécher zu Iwwerschwemmunge kommen. Op d’mannst den Unterrecht konnt a verschiddenen Deeler vun Andalusien nees ofgehale ginn, bleift an deene Gebidder, déi nach ëmmer staark affektéiert sinn, weiderhin ausgesat.

Nopeschland Portugal och betraff

Vill gereent huet et an de leschte Wochen och a Portugal. Duerch de Stuerm “Kristin” sinn op d’mannst fënnef Persounen ëmkomm. Mam neie Stuerm huet fir vill Deeler vum Land déi héchst Alarmstuf gegëllt. Dat Schlëmmst schéngt en Donneschdeg awer iwwerstanen.

E Mann vu 60 Joer koum an der Nuecht op en Donneschdeg ëm d’Liewen, nodeems säin Auto vun de Waassermasse mat ewechgerappt gouf, wéi hien duerch en iwwerschwemmte Gebitt fuere wollt. De Mann war um Enn a sengem Gefier dout fonnt ginn. Geschitt ass d’Ongléck net wäit vun der Gemeng Serpa am Südoste vu Portugal.

An de méi nërdlechen a mëttlere Regiounen huet de lokale Wiederdéngscht nach viru Schnéi gewarnt. Eng 200 Persoune goufen am Zentrum vum Land evakuéiert a gutt 83.000 Stéit a Firmen hu kee Stroum méi wéinst dem Reen.

Stauséi a Marokko op historeschem Héchststand

Weider südlech vu Portugal, a Marokko, gëtt et zanter e Freideg en änlecht Bild. Am Nordweste vum Land goufen zanterhier iwwer 100.000 Persoune virsuerglech evakuéiert. Betraff ass virun allem d’Provënz Larache, ronn 100 Kilometer südlech vun Tanger, an och nach d’Stad Ksar El Kebir, déi besonnesch fir seng Landwirtschaft gepräägt ass. De Stauséi Oued El Makhazine, ronn 10 Kilometer vu Ksar El Kebir ewech, huet der Regierung no en historeschen Héchststand vun 146,85 Prozent erreecht.

Vill Reen a Spuenien an a Portugal
Dausende Mënsche goufen a Spuenien evakuéiert an a Portugal gouf et e weideren Doudegen, mä och Marokko ass betraff.

Am meeschte gelies
14 Accidenter bannent dräi Stonne wéinst glate Stroossen
Meteolux denkt iwwer eng Erweiderung vum Warnsystem no
40
Serie: Mir am Sozialen
Vanessa Pedrosa: "Mir ginn all Dag mam Doud konfrontéiert"
Video
Fotoen
6
Finanze vun der Chamberfraktioun ënnert der Lupp
Rechnungshaff a Chamberbüro gi Spezialrapport iwwer d'Piraten un de Parquet weider
Audio
En Thema, dat polariséiert
Et goufe 14 Petitioune géint d'geplangten Unisex-Toiletten am LTC agereecht
Handball
Leschte Fräiworf vun Diddeleng geet net eran, et bleift bei 30:29-Victoire fir Esch
Video
Fotoen
8
Weider News
Atomwaffen-Ofrëschtung
De sougenannte "New-Start-Accord" tëscht den USA a Russland leeft dësen Donneschdeg of
De Xavier Bettel mat sengem südafrikaneschen Homolog Ronald Lamola
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Xavier Bettel op Visitt bei südafrikaneschem Ausseminister Lamola
LIVE
Schaffner zwee Deeg no Ugrëff gestuerwen
Presuméierten Täter vun Dot an Zuch a Rheinland-Pfalz ass e Lëtzebuerger Resident
Video
D'Jill Biden zesumme mam fréieren US-President Joe Biden bei der Aweiung vum International African-American Museum zu Charleston, South Carolina, am Januar 2025.
Am US-Bundesstaat Delaware
Ex-Mann vu fréierer First Lady Jill Biden wéinst Mord u senger Fra ugeklot
De Saif al-Islam al-Gaddafi ass warscheinlech ëmbruecht ginn
Libesch Medie mellen
Bouf vun Ex-Diktator al-Gaddafi ermort
USS Abraham Lincoln am Asaz
Am Arabesche Mier
USA schéissen "aggressiv" iranesch Dron of
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.