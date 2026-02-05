E Kand, deem de Kapp géint d’Fënster vun engem Bus geschloen gouf, ëmmer nees physesch Attacken an de Klassesäll, an Enseignanten, déi d’Police ruffe missten, nodeems si d’Kontroll an explosive Situatiounen verluer haten. Dat si Beispiller vu Virfäll, déi Elteren nennen an déi eng Grondschoul an der Stad Lëtzebuerg an eng ëmmer méi onsécher Plaz transforméiert hätten – esou wäit, datt e puer Kanner souguer Angscht hunn an d’Klass ze goen.
Méi wéi 100 Leit hunn eng Petitioun ënnerschriwwen, déi vun Elteren initiéiert gouf, deenen hir Kanner d’Schoul besichen. Am Dokument steet, datt zënter Ufank vum Schouljoer gewaltsam Situatioune géint Kanner a Personal virkomm wieren. Trotz Mesure vun der Schoul an den Autoritéiten, sou d’Elteren, wiere d’Virfall an d’Stéierungen an der Schoul weidergaangen.
“Dëst ass keng Serie vu vereenzelten Incidenter, mee e strukturelle Problem, de bestoe bleift“, steet an der Petitioun vum 15. Januar. Si ass un de Schäffen Paul Galles, Regionaldirekterin vun de Stater Schoulen d’Françoise Welbes an un d’Francine Vanolst, Directrice vun der Grondschoulverwaltung geriicht. D’Eltere fuerderen “direkt, effektiv an dauerhaft Moossnamen, fir déi weider Gewalt, Aggressiounen an Instabilitéit ze bekämpfen”.
D’Eltere soen, d’Problemer géife virun allem an zwee Klassesäll vun der Primärschoul zu Dummeldeng bestoe bleiwen. E puer vun de betraffene Kanner wunnen an Fleegeheemer an der Stad. An hirer Petitioun betounen d’Elteren, datt Inclusioun e “fundamentaalt pädagogescht Zil” wier, weisen awer drop hin, datt se ouni “qualifizéiert Personal, adaptéierte Ressourcen a kloer Prozeduren riskéiert, zu enger Form vu Vernoléissegung ze ginn”.
Si behaapten, datt verschidde Kanner “schwéiert Trauma a Verhalensproblemer“ hätten a kritiséieren, datt si trotz feelendem spezialiséierte Support a Personal an déi regulär Klassen integréiert ginn: “Dës Kanner ginn isoléiert a sinn iwwerfuerdert, wärend aner Kanner sech onsécher fillen”, sot eng Mamm RTL Today géigeniwwer.
Eng aner Mamm beschreift, datt ee Kand an der Klass vun hirer Duechter “all Dag” eng Kris maachen, inklusiv kierperlechen Attacke géint Enseignanten, eng Kéier souguer mat Policeinterventioun. “Ee Schüler huet en Enseignant ugegraff an de Brëll zerstéiert. Weider Enseignantë konnten hien net berouegen an d’Police huet misse geruff.” Dës permanent Stéierungen géifen de Léierprozess dauernd ënnerbriechen, sou verschidden Elteren.
An enger vun den zwee betraffene Klasse wiere laut enger Mamm mëttlerweil dräi vun de fënnef Fleegekanner op aner Plaze versat ginn, mee d’Stéierungen géifen net ophalen. Si beschreift eng iwwerfuerdert Léierin, déi engem vun de problematesche Kanner einfach en Tablet géif ginn: “D’Léierin gëtt him einfach en iPad fir hien ze berouegen, hannen an der Klass, wou hie Videoe kuckt.”
Obwuel et Mesure gouf, dorënner eng limitéiert Präsenz vun engem Schüler op just engem Dag an der Woch an d’Versetzung vun anere Kanner, soen d’Elteren, d’Problemer géife bestoe bleiwen. Eng Mamm erzielt, wéi hire Jong de Kapp géint d’Fënster vun engem Bus geschloen krut.
De Paul Galles, Schäffe fir Erzéiung a Jugend, erkennt d’Situatioun un an bestätegt, datt hien d’Schoul selwer besicht huet, “fir ze verstoen, wat mir als Gemeng maache kënnen”. Och d’Direktioun vun der Primärschoul hätt d’Situatioun e puer Mol evaluéiert. Hien ënnersträicht awer, datt d’Responsabilitéit fir spezialiséierte Support beim Educatiounsministère läit.
Dummeldeng géif scho laang Kanner aus Fleegeheemer ophuelen, déi dacks schwéier Liewenssituatiounen hunn, mä d’Situatioun hätt elo e Kipp-Punkt erreecht. Och Enseignanten mat Erfarung, déi am Ëmgang mat schwéiere Verhalen trainéiert sinn, wiere mëttlerweil iwwerlaascht.
Hien warnt och, datt eng einfach Versetzung vun engem Schüler kee richtege Léisungswee ass. D’Stad wéilt sech och mat de Fleegeheemer zesummesetzen “fir eng Léisung ze fannen, déi de Besoine vun de Kanner entsprécht”.
E Pressespriecher vum Educatiounsministère huet op Nofro bestätegt, datt de Ministère vum Fall a Kenntnis gesat gouf an erkläert, datt “eng spezialiséiert Schouloffer, baussent der Schoul zu Dummeldeng, aktuell entwéckelt gëtt“.
Weider Detailer bei eise Kolleege vun RTL Today!