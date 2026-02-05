RTL TodayRTL Today
Atomwaffen-OfrëschtungDe sougenannte "New-Start-Accord" tëscht den USA a Russland leeft dësen Donneschdeg of

Washington a Moskau hate sech dodra verflicht, maximal just jeeweils 1.550 atomar Sprengkäpp ze besëtzen.
Update: 05.02.2026 06:37

De sougenannte “New-Start-Accord” tëscht den USA a Russland leeft dësen Donneschdeg of. Den Atomwaffen-Ofrëschtungsvertrag, deen 2010 vum US-President Obama an dem russesche President Medvedev ënnerschriwwe gi war.

Washington a Moskau hate sech dodra verflicht, maximal just jeeweils 1.550 atomar Sprengkäpp ze besëtzen. D’lescht Joer hat de russesche President Putin dem Donald Trump proposéiert den Accord ëm e Joer ze verlängeren. Dat wier eng gutt Iddi sot deemools den Trump, mä bis haut gouf näischt ënnerschriwwen.

© 2026 RTL Luxembourg.