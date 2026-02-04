RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Täter verhaftSchaffner stierft no Ugrëff bei Ticketskontroll a Rheinland-Pfalz

RTL mat AFP
Zwee Deeg no engem Ugrëff op e Schaffner an engem Regionalzuch ass de Mataarbechter vun der Deutsche Bahn u senge Blessure gestuerwen – de presuméierten Täter gouf op der Plaz verhaft.
Update: 04.02.2026 11:15
Den Ugrëff op de Schaffner ass e Méindeg den Owend geschitt.
Den Ugrëff op de Schaffner ass e Méindeg den Owend geschitt.
© MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

E Schaffner, deen e Méindeg bei enger Ticketskontroll ugegraff a liewensgeféierlech blesséiert gouf, ass e Mëttwoch u senge schwéiere Blessure gestuerwen, wéi d’Deutsche Bahn zu Berlin matdeelt. “Mir alleguerte bei der Deutsche Bahn verurteele mat aller Schäerft dëse schreckleche Gewalt-Exzess an den absolut sënnlosen Doud vun eisem Kolleeg. Mir mussen eis all d’Fro stellen, firwat et ëmmer nees zu esou Gewalt-Ausbréch kënnt”, sou d’Virstandscheffin vun der Deutsche Bahn, d’Evelyn Palla.

Wéi d’Polizeipräsidium Westpfalz en Dënschdeg matgedeelt hat, war de Schaffner e Méindeg den Owend an engem Regionalexpress bei enger Ticketskontroll attackéiert ginn, wéi den Zuch vun der Gare vu Landstuhl fortgefuer ass. Hien hätt kuerz virdru versicht, e Passagéier ouni gültegen Ticket aus dem Zuch ze verweisen.

De 36 Joer alen Zuchbegleeder hat beim Ugrëff esou schwéier Blessuren dovugedroen, datt hien op der Plaz misst reaniméiert ginn, sou d’Police weider. De Schwéierverletzte gouf du vun de Rettungsdéngschter an e Spidol bruecht.

De 26 Joer ale presuméierten Täter gouf der Police no nach op der Plaz festgeholl. D’Ermëttlung wéinst dem Verdacht op versichten Totschlag huet d’Kriminaldirektioun Kaiserslautern iwwerholl.

De Chef vun der Eisebunnsgewerkschaft EVG Martin Burkert hat sech nom Ugrëff “bestierzt a fassungslos” gewisen. Virun allem wier d’Zuchpersonal awer “rosen”, dat well d’Zuel vun den Iwwergrëffer an Zich a Busser zanter Jore klamme géif – ouni Reaktioun vun der Politik.

Iwwer Jore wier bei der Sécherheet vum Personal an de Passagéier gespuert ginn, huet de Gewerkschaftschef resuméiert. “A villen Zich am Noverkéier ass nëmmen een Zuchbegleeder am Asaz. Sécherheetspersonal fiert bal ni mat”, sou de Martin Burkert weider.

Am meeschte gelies
Dr Philippe Wilmes war Invité am Journal
"Hei ass eppes amgaangen, wat doropper ofziilt, mäi Ruff ze zerstéieren"
Video
"Iwwermënschleche" Courage an Australien
13 Joer ale Jong schwëmmt véier Stonnen duerch d'Mier, fir seng Famill ze retten
Video
9
No Homejacking zu Eeschwëller
Zwee Verdächteger zu Paräis an Untersuchungshaft, sollen u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn
Vill Autoe bei Accidenter am Coup
Op ville Plazen war et spigelglat e Mëttwoch de Moien
Fotoen
Patientevertriedung confirméiert
35 Dossieren am Kontext vun der Affär ronderëm de suspendéierten Dr Wilmes
Audio
Weider News
D'Jill Biden zesumme mam fréieren US-President Joe Biden bei der Aweiung vum International African-American Museum zu Charleston, South Carolina, am Januar 2025.
Am US-Bundesstaat Delaware
Ex-Mann vu fréierer First Lady Jill Biden wéinst Mord u senger Fra ugeklot
De Saif al-Islam al-Gaddafi ass warscheinlech ëmbruecht ginn
Libesch Medie mellen
Bouf vun Ex-Diktator al-Gaddafi ermort
USS Abraham Lincoln am Asaz
Am Arabesche Mier
USA schéissen "aggressiv" iranesch Dron of
5
Sanary-sur-Mer (F)
Professesch liewensgeféierlech verwonnt duerch Messerattack vu 14 Joer alem Schüler
Véier Mandats d'arrêt
Gesichte Rumän konnt bei däitscher Grenzkontroll gestallt ginn
Och eng Machete, wéi een se hei um Bild erkennt, soll beim Iwwerfall zum Asaz komm sinn.
Tëscht 14 a 16 Joer al
Police zu Düsseldorf ermëttelt géint Jugendlecher no Iwwerfall mat Schosswaff a Machete
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.