RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

168 Persounen ëm d'Liewe kommDéidlecht Feier zu Hongkong: Enquête kritiséiert gravéierend Defiziter bei der Brandsécherheet

RTL mat AFP
Véier Méint nom déidleche Feier an engem Wunnkomplex zu Hongkong, bei deem 168 Persoune gestuerwe waren, weist eng Enquête, datt gravéierend Defiziter bei der Brandsécherheet zur Katastroph bäigedroen hunn.
Update: 19.03.2026 13:29

Enger ëffentlecher Enquête no ass den déidleche Brand am Wunnkomplex Wang Fuk Court zu Hongkong am November 2025 gréisstendeels op Feeler bei der Brandsécherheet a mënschlecht Versoen zréckzeféieren. Beim Feier, dat sech séier a siwe vun aacht Tierm am Komplex ausgebreet hat, waren 168 Mënschen ëm d’Liewe komm.

De Brand gëllt als deen déidlechste Wunnengsbrand weltwäit zanter 1980. Am Komplex hu méi wéi 4.600 Awunner gelieft, vill dovunner eeler Leit.

De Komplex gouf zum Zäitpunkt vum Feier renovéiert an et stoung deemno eng Bambus-Stee ronderëm d’Gebaier. Videomaterial, dat en Donneschdeg bei enger Auditioun virgeluecht gouf, weist, datt wichteg Sécherheetssystemer ausgefall waren.

Sou waren ënner anerem Brandmelder a Schläich fir ze läschen net asazfäeg. Deeler vun der Stee sinn iwwerdeems agestierzt an hunn Noutausgäng blockéiert an och d’Aarbecht vun de Pompjeeë behënnert.

D’Enquête, déi vun engem Riichter geleet gëtt, ënnersicht elo, wéi eng Roll d’Problemer bei de Brandsécherheetsnormen, bei de Bauaarbechten a bei der staatlecher Kontroll gespillt hunn.

D’Police huet bis ewell 38 Persoune festgeholl, ënner anerem wéinst Verdacht op Doudschlag a Bedruch. Zousätzlech huet déi lokal Antikorruptiouns-Instanz 23 weider Persounen am Zesummenhang mat der Affär festgeholl.

D’Ermëttlunge ginn elo weider mat Aussoe vu Beamten, Entrepreneuren an Awunner, fir d’Ursaach an d’Responsabilitéit vum Brand ze klären.

Am meeschte gelies
Video
Fotoen
26
Weider News
5
2
Video
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.