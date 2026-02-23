RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Jong vum Regisseur Rob Reiner a senger Fra Michele Nick Reiner plaidéiert viru Geriicht op "net schëlleg" am Mord vu sengen Elteren

RTL Lëtzebuerg
De renomméierte Regisseur Rob Reiner a seng Fra Michele Reiner goufen am Dezember op gewaltsam Manéier ëmbruecht.
Update: 23.02.2026 19:56
© POOL/Getty Images via AFP

Den Nick Reiner gouf kuerz no der Entdeckung vun den Elteren am Haus zu Brentwood festgeholl. D’Elteren hate Schnëttverletzungen. Hirem 32 Joer ale Jong gëtt zweefache Mord virgehäit. Hien huet elo viru Geriicht op “net schëlleg” plädéiert.

Den nächste Rendez-vous viru Geriicht ass fir Enn Abrëll geplangt. Wann den Nick Reiner verurteelt gëtt, riskéiert hien entweder eng liewenslaang Prisongsstrof oder méiglecherweis d’Doudesstrof. Den Nick Reiner hat fréier ëffentlech iwwer seng Drogesucht a psychesch Problemer geschwat.

Nom Doud vum Hollywood-Regisseur a senger Fra
Dem Rob Reiner säi Bouf Nick Reiner gëtt wéinst Mord ugeklot

De Rob Reiner war bekannt fir Filmklassiker wéi “When Harry met Sally” a war 78 Joer al. Seng Fra Michele war 70 Joer al an hat als Fotografin a Filmproduzentin geschafft.

D'Koppel Rob a Michele Reiner
D’Koppel Rob a Michele Reiner
© AFP

Am meeschte gelies
Tëscht Iechternach a Bitburg
Een Doudegen no Frontalkollisioun tëscht Auto a Camion - Streck bis Dënschdeg gespaart
Video
Fotoen
Fotosgalerien
Buergbrennen 2026
Video
Zu Luerenzweiler sténken d'Lompen
Eng schlecht Gestioun vun de Finanzen an eng illegal Zousazassurance suerge fir Ierger
Audio
10
Am Laf vum leschte Schouljoer
2024/25 goufen 312 Secondairesschüler aus der Schoul geheit
35
Leitplank evitéiert Kopplabunz
E Camion ass um Rouscht an de Summerwee geroden a gouf just nach vu Leitplank gehalen
Video
Fotoen
Weider News
Den Accident war an der Géigend vun der Gare zu Tréier.
13 Joer ale Jong ugestouss a geflücht
Tréierer Police sicht ëmmer nach no Auto mat Lëtzebuerger Placken
Iwwer en hallwe Schnéi
Schnéistuerm trëfft op US-Ostküst - 600.000 Stéit ouni Stroum
Video
De Chauffer vum Auto ass nach op der Plaz u sengen uerge Blessure gestuerwen.
Tëscht Iechternach a Bitburg
Een Doudegen no Frontalkollisioun tëscht Auto a Camion - Streck bis Dënschdeg gespaart
Video
Fotoen
Wéinst Drogekrich
De Prozess géint de philippinneschen Ex-Präsident Duterte fänkt zu Den Haag un
No Doud vun Drogeboss Nemesio "El Mencho"
Massiv Onrouen a Mexiko
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Fréiere britteschen US-Ambassadeur Peter Mandelson wéinst Verdacht op Feeler am Amt festgeholl
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.