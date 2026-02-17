RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Asaz fir Egalitéit a GläichberechtegungDen US-Biergerrechtler Jesse Jackson am Alter vu 84 Joer gestuerwen

AFP, iwwersat vun RTL
Wéi et säitens der Famill heescht, ass hien en Dënschdeg friddlech am enke Krees entschlof.
Update: 17.02.2026 11:37
© GIANLUIGI GUERCIA/AFP

De bekannten US-Biergerrechtler Jesse Jackson ass dout. De schwaarze Politiker, Paschtouer a Frënd vum Martin Luther King ass en Dënschdeg am Alter vu 84 Joer gestuerwen, dat deelt d’Famill vum Jackson mat. “Säi staarke Glawen u Gerechtegkeet, Gläichheet a Léift huet Millioune Leit inspiréiert”, heescht et weider an der Erklärung.

Wéi seng Famill schreift, ass den Jesse Jackson en Dënschdeg “friddlech am Krees vu senger Famill” gestuerwen. D’Famill fuerdert d’Leit dozou op, a Gedanken un den Jackson, säi Kampf fir Wäerter wéi Egalitéit a Gläichberechtegung weiderzeféieren.

De deemolege US-President George Bush, zesumme mam Jesse Jackson am November 1988.
© JEROME DELAY/AFP

Zënter de 60er Joren hat den Jackson sech am Kampf fir Rechter vun Afroamerikaner an den USA engagéiert. Als Politiker vun den Demokraten huet hien an den 80er Joren zweemol fir d’Amt vum US-President kandidéiert an huet domadder am Endeffekt de Wee fir d’Wal vum éischte schwaarze President preparéiert. Eppes dat jo no den US-Walen am Joer 2008 mam President Barack Obama déi éischte Kéier Realitéit gouf.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Éisträich wënnt Gold bei Schnéi-Chaos am Super-Team-Schisprangen
Video
12
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller
Matthieu Osch fiert am Slalom op Plaz 28, Gold fir Loïc Meillard
Video
8
Lëtzebuerger Rettungshelikopter am Asaz
8 Joer aalt Kand bei Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich schwéier blesséiert
Fotoen
RIP
De Robert Duvall ass am Alter vu 95 Joer gestuerwen
6
Weider News
De Konsulat vum Oman zu Genève virun de Gespréicher tëscht USA an Iran
Negociateure sti ferm ënner Drock
Gespréicher tëscht dem Iran an den USA zu Genève
Pakistan
Op d'mannst 17 Doudeger no Attentater uechter den Nordweste vum Land
Video
Bar zanter 2019 net méi kontrolléiert
Pompjeeschef vu Crans-Montana fir Ausso um Policebüro
Video
D'Plaz zu Mont-Saint-Martin, wou déi stierflech Iwwerreschter vun engem 70 Joer ale Mann am Februar 2026 fonnt goufen, nodeems hien zanter Dezember 2025 vermësst gi war.
Zanter Dezember 2025 verschwonnen
Läich vu vermësstem Mann zu Mont-Saint-Martin fonnt
Fotoen
D'Daniela Behrens
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Am Land Niedersachsen: AFD vum Verfassungsschutz als "rietsextremistesch" agestuuft ginn
LIVE
Sträit ëm den Doud vum Alexei Navalny
Kreml weist Virwërf vu Vergëftung zeréck
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.