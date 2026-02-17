RTL TodayRTL Today
Pakistan

AFP, iwwersat vun RTL
Wéi et aus pakistanesche Sécherheetskreesser heescht, sinn an der pakistanescher Grenzregioun Khyber Pakhtunkhwa bei zwee Bommenattentater an enger Schéisserei op d'mannst 14 Leit ëmbruecht ginn.
17.02.2026
Weider 27 goufen deemno blesséiert. Bei engem Selbstmordattentat mat engem mat Sprengstoff chargéierte Gefier sinn 8 Sécherheetsleit an ee Kand ëmbruecht ginn, dat am Distrikt Bajaur. An der Stad Bannu wieren den Autoritéiten no zwee Zivilisten duerch eng an enger Rikscha verstoppter Bomm ëmbruecht ginn, 17 Persoune goufe blesséiert. Am Distrikt Shangla gouf et da sechs Doudeger no engem Schosswiessel tëschent Polizisten a Militanten, op béide Säite si jeeweils dräi Persounen ëm d’Liewe komm. Weider heescht et vun den Autoritéiten, datt d’Zuel vun den Doudesaffer nach klamme kéint.

Un der pakistanescher Grenz zu Afghanistan kënnt et ëmmer nees zu déidlecher Gewalt duerch Milizen. Besonnesch zanter d’Taliban am Nopeschland am August 2021 nees d’Muecht iwwerholl hunn, kënnt et tëschent Unitéite vu béide Länner ëmmer nees zu Kämpf. Pakistan reprochéiert Kabul dobäi ëmmer nees Milize Schutz ze ginn, déi fir Attacken am Pakistan responsabel solle sinn.

Dëse Mount réischt koumen no engem Bommenattentat an enger schiitescher Moschee an der Haaptstad Islamabad 31 Leit ëm d’Liewen an 169 Persoune goufe blesséiert. D’dschihadistesch Miliz IS hat d’Attack fir sech revendiquéiert.

Bar zanter 2019 net méi kontrolléiert
Pompjeeschef vu Crans-Montana fir Ausso um Policebüro
Video
Zanter Dezember 2025 verschwonnen
Läich vu vermësstem Mann zu Mont-Saint-Martin fonnt
Police a Forensiker no der Messerattack zu Sydney de 17. Februar 2026.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Een Doudegen an zwee Schwéierblesséierter bei Messerattack zu Sydney
LIVE
Sträit ëm den Doud vum Alexei Navalny
Kreml weist Virwërf vu Vergëftung zeréck
Im Rahmen der Ermittlungen gegen den französischen Ex-Kulturminister Jack Lang wegen seiner mutmaßlichen Verbindungen zu US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben am Montag in Frankreich Razzien in mehreren Objekten stattgefunden.
Frankräich
Razziae beim fréiere Kulturminister Lang am Kader vun der Epstein-Affär
23 April 2019 : Food brought by the CONASUR (government entity in charge of humanitarian affairs in Burkina Faso) for distribution
Care: Correspondants Humanitaires
Le terrorisme au Burkina Faso : un pays en quête de paix
