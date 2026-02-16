RTL TodayRTL Today
De Kreml huet Virwërf vu fënnef europäesche Länner zeréckgewisen, no deenen de russeschen Oppositiounsleader Alexei Navalny virun zwee Joer duerch Vergëftung gestuerwe wier.
Update: 16.02.2026 17:06
Groussbritannien, Schweden, Frankräich, Däitschland an Holland haten erkläert, si géifen dovun ausgoen, datt den Navalny mat Epibatidin – engem Gëft, dat och bei gëftege Fräschen aus Ecuador virkënnt – vergëft gi wier. Si hu betount, de russesche Staat hätt “Mëttel, Motiv an Geleeënheet” gehat, dëst Gëft ze gebrauchen. De Kreml-Spriecher Dmitry Peskov huet dës Beschëllegungen als onbegrënnt a parteiesch bezeechent a kloer zeréckgewisen.

Den Navalny, e bekannte Kritiker vum President Wladimir Putin, war am Februar 2024 an engem arktesche Prisongskomplex gestuerwen, wou hien eng 19 Joer laang Strof wéinst “Extremismus” ofgesat huet – Virwërf, déi hien a seng Supporter als politesch motivéiert ofgeleent haten.

Seng Mamm, d’Lyudmila Navalnaya, sot, d’europäesch Erklärung géif bestätegen, datt hire Jong net einfach gestuerwen, mee ëmbruecht gi wier. Och seng Wittfra Yulia Navalnaya huet erkläert, et wier wëssenschaftlech nogewise ginn, datt hie vergëft gi wier.

Zënter sengem Doud ass déi russesch Oppositioun staark geschwächt an zum groussen Deel am Exil. D’Autoritéite si géint fréier Mataarbechter, Affekoten an Ënnerstëtzer virgaangen an hu verschiddener zu laange Prisongsstrofe verurteelt.

