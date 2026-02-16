RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger Rettungshelikopter am AsazDräi Blesséierter bei Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich

RTL mat Input Presse
E Méindeg de Mëtteg koum et zu engem Accident op der K6 tëscht Trierweiler a Sirzenich an Däitschland. Nieft den däitsche Rettungsdéngschter war och de Lëtzebuerger Rettungshelikopter am Asaz.
Update: 16.02.2026 15:45
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026 © Agentur SIKO
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026 © Agentur SIKO
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026 © Agentur SIKO
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026
Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich de 16. Februar 2026

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wéi déi däitsch Police schreift, koum et tëscht dem Industriegebitt Trierweiler a Sirzenich zu enger Frontalkollisioun tëscht zwee Autoen.

Dem däitschen Noriichtesite Input Presse no wier ee vun den zwee Autoen um Bord vun der Strooss un d’Stoe komm, deen anere wier an de Gruef geroden. Op der Plaz hätten Input Presse no dräi blesséiert Persounen aus de Gefierer kënne befreit ginn. Déi Blesséiert wiere vum Noutdokter vum Lëtzebuerger Rettungshelikopter versuergt an an e Spidol bruecht ginn.

U béide Gefierer soll en erhiefleche Schued entstane sinn.

D’Streck tëscht Trierweiler a Sirzenich ass bis op Weideres komplett gespaart.

Nieft dem Lëtzebuerger Rettungshelikopter waren och d’Police vun Tréier, d’Pompjeeë vun Trierweiler, Sirzenich, Newel a Welschbillig op der Plaz, souwéi d’Malteser vu Welschbillig an d’Beruffspompjeeë vun Tréier.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
11
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Méiglecherweis duerch Lawin ausgeléist
Zuch an der Schwäiz entgleist, op d'mannst fënnef Blesséierter
Video
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen klappt Diddeleng an ass neien Zweeten
Video
11
Wéinst zolittem Schnéi e Sonndeg
Start- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert
Weider News
Im Rahmen der Ermittlungen gegen den französischen Ex-Kulturminister Jack Lang wegen seiner mutmaßlichen Verbindungen zu US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben am Montag in Frankreich Razzien in mehreren Objekten stattgefunden.
Frankräich
Razzie beim fréiere Kulturminister Lang am Kader vun der Epstein-Affär
23 April 2019 : Food brought by the CONASUR (government entity in charge of humanitarian affairs in Burkina Faso) for distribution
Care: Correspondants Humanitaires
Le terrorisme au Burkina Faso : un pays en quête de paix
Australien
Police entdeckt geklauten ägyptesch Schätz an Auto, nodeems a Musée agebrach gouf
0
Symbolbild vun der australescher Police zu Sydney.
Si hunn "déi falsch Persoun"
85 Joer alen Australier aus Versinn entfouert
E Mann trauert zu Sydney net wäit vun der Plaz, wou et am Dezember 2025 zum déidlechen Ugrëff koum.
Per Video-Iwwerdroung
Presuméierten Ugräifer vun Attack op Bondi Beach stoung éischte Kéier viru Geriicht
Zanter Enn September gëtt op der Autobunn bei Tréier nees kontrolléiert.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
D'Kontrollen un den däitsch-lëtzebuergesche Grenze ginn ëm en halleft Joer verlängert
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.