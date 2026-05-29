RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Von der LeyenD'EU deblockéiert iwwer 16 Milliarden Euro un EU-Gelder fir Ungarn

AFP, iwwersat vun RTL
De Peter Magyar huet vun engem "historeschen Dag fir Ungarn" geschwat. Seng Ekipp hätt "ëm all Europa-Cent gekämpft".
Update: 29.05.2026 16:15
© AFP

Ronn dräi Wochen no der Vereedegung vun der neier ungarescher Regierung huet d'EU matgedeelt, dass een iwwer 16 Milliarden Euro agefruere Finanzmëttel fir d'Land nees fräi gëtt.

D'Geld géif deblockéiert ginn, well a kuerzer Zäit "grouss Progrèse" bei wichtege Reforme gemaach goufen, sou d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen e Freideg zu Bréissel. Et misste "weider Schrëtt" gemaach ginn, "awer mir sinn um richtege Wee", sou d'Von der Leyen am Kader vun enger gemeinsamer Pressekonferenz mam neien ungaresche Ministerpresident Peter Magyar.

Béid Säiten haten zënter der Parlamentswal am Abrëll iwwert den Deblockage vu Gelder verhandelt. "Mir hunn eis op en zolitte Kader gëeenegt, dee sécherstelle soll, dass Ungarn d'Problemer am Zesummenhang mat Korruptioun a Rechtsstaatlechkeet ugeet", sou d'EU-Kommissiounspresidentin weider.

De Peter Magyar huet da vun engem "historeschen Dag fir Ungarn" geschwat. Seng Ekipp hätt "ëm all Europa-Cent gekämpft".

Am meeschte gelies
Indextranche erfält op den 1. Juni
Paien a Pensioune klammen ëm 2,5%
57
"Papp, do brennt et!"
Jonk Zwillingen handele séier a rette warscheinlech Mënscheliewen zu Nonnweiler
Fotoen
12
Lëtzebuerger Ausseministère schwätzt vu geféierlecher Eskalatioun
Russesch Dron schléit a Rumänien an en Appartement an
Video
33
Eng Première fir Lëtzebuerg
Op der Toodlermillen bedreift de Staat elo ee Camping
Video
Audio
Fotoen
5
An engem risege Feierball
Rakéit vu "Blue Origin" explodéiert op der Startramp
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Ein Dreivierteljahr nach dem tödlichen Standseilbahn-Unglück in Lissabon haben die Ermittler weitere Durchsuchungen in Portugal vorgenommen.
16 Leit si gestuerwen
Weider Perquisitiounen am Kader vum déidleche Standseelbunn-Accident zu Lissabon
Reproche vu Falschaussoen a Kader vun Auto-Maut fir Auslänner
Fréieren däitsche Verkéiersminister Scheuer muss sech viru Geriicht veräntwerten
2
"Papp, do brennt et!"
Jonk Zwillingen handele séier a rette warscheinlech Mënscheliewen zu Nonnweiler
Fotoen
12
Sexualiséiert Gewalt a Konfliktregiounen
D'Vereent Natioune setzen Israel a Russland op schwaarz Lëscht
Verméigenswäerter an Héicht vun iwwer 200 Milliounen Euro saiséiert
Italieenescher Justiz geléngt gréissere Coup géint d'Mafia
Ein Dreivierteljahr nach dem tödlichen Standseilbahn-Unglück in Lissabon haben die Ermittler weitere Durchsuchungen in Portugal vorgenommen.
16 Leit si gestuerwen
Weider Perquisitiounen am Kader vum déidleche Standseelbunn-Accident zu Lissabon
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.