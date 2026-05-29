RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Verméigenswäerter an Héicht vun iwwer 200 Milliounen Euro saiséiertItalieenescher Justiz geléngt gréissere Coup géint d'Mafia

RTL Lëtzebuerg
D'Saisië sinn e schwéiere Schlag géint d'Netzwierk, dat de verstuerwene Mafiaboss Matteo Messina Denaro hannerlooss huet.
Update: 29.05.2026 07:11
© MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Der italieenescher Justiz ass e gréissere Coup géint d'Mafia gelongen. Verméigenswäerter an Héicht vun iwwer 200 Milliounen Euro konnte bei e puer Razzie géint d'Imperium vum verstuerwene Mafiaboss Matteo Messina Denaro saiséiert ginn. Dee war Chef vun der Cosa Nostra a war iwwer dräi Joerzéngten ewech de meeschtgesichte Mann an Italien. Virun zwee Joer gouf hien op Sizilien an enger privater Kriibs-Klinik festgeholl. Kuerz drop ass e gestuerwen. Séchergestallt goufen elo ënnert anerem Luxus-Immobilien an Italien an op der spuenescher Costa del Sol. Et goufen och dräi presuméiert Mafia-Membere verhaft. D'Cosa Nostra ass och haut nach ëmmer aktiv, virun allem a Süditalien an op Sizilien, awer och international, dat virun allem am Drogenhandel, Blanchiment an am Waffen- an Zigaretteschmuggel.

Am meeschte gelies
Krisesëtzung aberuff
Vun 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi an EKABE-Produiten?
71
Fra 2014 dout a Bidde fonnt
Verurteelten duebele Mäerder wéinst Mord u Mamm inculpéiert
Video
EKABE-Annonce
"Domadder hat kee gerechent"
Video
46
Suite Affär Wilmes
De Parquet huet eng preliminär Enquête géint den Dokter Wilmes opgemaach
Koplescht
Neie PAG stierzt d’Briddeler "Berliner Mauer"
Fotoen
7
Weider News
Drone bei enger Militärübung iwwer Polen (Symbolbild)
Zwou Persoune blesséiert
Russesch Dron schléit a Rumänien an eng Residence an
Den JD Vance schwätzt no senger Arrivée op der "Joint Base Andrews" am US-Bundesstaat Maryland mat Journalisten
Washington an Teheran stéinge kuerz viru Verlängerung vu Wafferou
JD Vance schwätzt vu ville Fortschrëtter a Richtung vun engem Ofkommes
Gruppebild vun den EU-Ausseministeren, déi sech op Zypern getraff hunn
Ukrain-Krich
EU-Ausseministeren hunn nach kee Mediateur fir méiglech Friddensgespréicher ernannt
Audio
10
Vier Monate nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz ist der 26-jährige Verdächtige wegen Mordes angeklagt worden. Es sei von niedrigen Beweggründen auszugehen, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit.
Rheinland-Pfalz
Uklo géint Verdächtegen no déidlechem Ugrëff op Zuchbegleeder erhuewen
Butzweiler bei Tréier
Handy-Akku fänkt Feier an enger Primärschoul - siwe Kanner an eng Mamm blesséiert
Ukrain-Krich
Ausseminister Bettel bréngt Jean-Claude Juncker als europäesche Vermëttler an d'Spill
Video
21
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.