RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Reproche vu Falschaussoen a Kader vun Auto-Maut fir AuslännerFréieren däitsche Verkéiersminister Scheuer muss sech viru Geriicht veräntwerten

AFP, iwwersat vun RTL
Den Andreas Scheuer war vun 2018 bis 2021 ënnert der deemoleger Bundeskanzlerin Angela Merkel däitsche Verkéiersminister.
Update: 29.05.2026 11:36
© ROLF VENNENBERND/dpa Picture-Alliance via AFP

De fréieren däitsche Verkéiersminister Andreas Scheuer muss sech viru Geriicht veräntwerten. Hie kritt reprochéiert, am Kader vun der mëssgléckter Aféierung vun enger Auto-Maut fir auslännesch Gefierer op den däitschen Autobunnen, Falschaussoe gemaach ze hunn. D'Landesgeriicht zu Berlin huet d'Uklo zougelooss, de fréieren CSU-Minister weist d'Reprochen zréck.

Den Andreas Scheuer war vun 2018 bis 2021 ënnert der deemoleger Bundeskanzlerin Merkel däitsche Verkéiersminister. D'Pläng vun enger däitscher Auto-Maut fir auslännesch Gefierer waren 2019 vum Europäesche Geriichtshaff gestoppt ginn.

Am meeschte gelies
Krisesëtzung aberuff
Vun 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi an EKABE-Produiten?
76
EKABE-Annonce
"Domadder hat kee gerechent"
Video
66
Suite Affär Wilmes
De Parquet huet eng preliminär Enquête géint den Dokter Wilmes opgemaach
Koplescht
Neie PAG stierzt d’Briddeler "Berliner Mauer"
Fotoen
9
Lëtzebuerger Ausseministère confirméiert
Lëtzebuerger Ambassadeur vu Russland fir eng Entrevue aberuff
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"Papp, do brennt et!"
Jonk Zwillingen handele séier a rette warscheinlech Mënscheliewen zu Nonnweiler
Fotoen
4
Sexualiséiert Gewalt a Konfliktregiounen
D'Vereent Natioune setzen Israel a Russland op schwaarz Lëscht
An engem risege Feierball
Rakéit vu "Blue Origin" explodéiert op der Startramp
Video
Lëtzebuerger Ausseministère schwätzt vu geféierlecher Eskalatioun
Russesch Dron schléit a Rumänien an en Appartement an
Video
10
Verméigenswäerter an Héicht vun iwwer 200 Milliounen Euro saiséiert
Italieenescher Justiz geléngt gréissere Coup géint d'Mafia
Den JD Vance schwätzt no senger Arrivée op der "Joint Base Andrews" am US-Bundesstaat Maryland mat Journalisten
Washington an Teheran stéinge kuerz viru Verlängerung vu Wafferou
JD Vance schwätzt vu ville Fortschrëtter a Richtung vun engem Ofkommes
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.