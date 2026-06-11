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Stuerm "Cristina"Doudeger am Guatemala och den El Salvador betraff

RTL mat AFP
De Stuerm Cristina ass aktuell ënnerwee a Richtung Zentralamerika.
Update: 11.06.2026 11:13
D'Cristina huet fir e ganz wëlle Séigang un der Küst vu Guatemala gesuergt.
D'Cristina huet fir e ganz wëlle Séigang un der Küst vu Guatemala gesuergt.
© CARLOS ALONZO/AFP

Den Tropestuerm "Cristina" huet op sengem Wee a Richtung Zentralamerika déi éischt Doudesaffer gefuerdert. Bei engem Äerdrutsch an der Stad Nahuala am Guatemala, deen duerch Ausleefer vum Stuerm verursaacht gouf, wier e Kand ëm d'Liewe komm, esou déi lokal Autoritéiten.

Ausserdeem goufen aus dem Guatemala an och dem El Salvador Schied duerch héich Wellen an Iwwerschwemmunge gemellt. Am El Salvador goufen e Mëttwoch an en Donneschdeg all d'Schoulen an d'Universitéiten zougemaach.

Fir all d'Küsteregioune vun Zentralamerika ass wéinst dem "Cristina" mat heftegem Reen ze rechnen. Den US-Hurrikanezentrum huet matgedeelt, datt den Tropestuerm aktuell scho bis zu 55 km/h erreecht huet.

D'"Cristina" wäert viraussiichtlech an der Nuecht op en Donneschdeg op Land treffen an dono weider a Richtung Zentralamerika zéien.

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