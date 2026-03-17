RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bis zu 10 Joer PrisongDräi Europäer op Bali festgeholl, wéinst Verdacht, pornographescht Material produzéiert ze hunn

RTL mat AFP
Dräi Europäer sinn op Bali festgeholl ginn, well si der Police no pornographesch Videoe produzéiert a verbreet hunn, wat hinnen elo bis zu zéng Joer Prisong abrénge kéint.
Update: 17.03.2026 10:11
Zwou Persounen aus Frankräich an eng Persoun aus Italien goufen op Bali festgeholl, well se pornographescht Material solle produzéiert a verbreet hunn.
© HANDOUT/AFP

Op Bali sinn dräi Europäer wéinst der presuméierter Produktioun an dem Verbreede vu pornographeschem Material festgeholl ginn. Bei de Verdächtegen handelt et sech ëm e Mann an eng Fra aus Frankräich, souwéi ëm e Mann aus Italien

Si solle versicht hunn, “mat pornographesche Videoen a Contenu Profit ze maachen”, esou de Policechef vun der Vakanzeregioun Badung en Dënschdeg. Elo dreeën hinne bis zu 10 Joer Prisong fir d’Hierstelle vum Material an nach emol sechs Joer fir d’Verbreeden am Internet.

D’Bevëlkerung vu Bali ass gréisstendeels hinduistesch. Am Ganze gesinn ass Indonesien awer meeschtens muslimesch, an d’Produktioun vu pornographeschem Material ass am ganze Land strikt verbueden. Op Verstéiss sti laang Prisongsstrofen an héich Geldstrofen.

Op Bali gouf et an de leschte Joren och ëmmer nees Problemer mat auslänneschen Touristen, déi keng Récksiicht op lokal Sitte geholl hunn an zum Beispill plakeg op hellege Plaze poséiert hunn. Méi dacks goufen och westlech Influencer ausgewisen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.