RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Mënschesafari" zu SarajevoÉisträich lancéiert Enquête géint presuméiert "Sniper-Touristen" am Bosniekrich

AFP, iwwersat vun RTL
Méi wéi 30 Joer nom Enn vum Bosniekrich huet déi éisträichesch Justiz Enquêtë géint zwee Verdächteger lancéiert, déi wärend der Belagerung vu Sarajevo als sougenannt "Sniper-Touristen" sollen op Ziviliste geschoss hunn.
Update: 20.05.2026 10:04
Mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Bosnien-Kriegs hat die österreichische Justiz Ermittlungen gegen zwei Verdächtige aufgenommmen, die als so genannte Wochenend-Scharfschützen auf Zivilisten im belagerten Sarajevo geschossen haben sollen.
© AFP

Wéi den éisträichesche Justizministère zu Wien en Dënschdeg matgedeelt huet, lafen d'Ermëttlungen zanter dem 25. Abrëll géint een éisträichesche Staatsbierger a géint ee weidere bis ewell net identifizéierte Verdächtegen. Zanter dem Documentaire "Sarajevo Safari" vum sloweenesche Realisateur Miran Zupanic aus dem Joer 2022 ware verstäerkt Soupçonen iwwer auslännesch Bierger opkomm, déi wärend der Belagerung vun der bosnescher Haaptstad tëschent 1993 an 1995 bosnesch-serbeschen Zaldote Sue bezuelt hunn, fir op Ziviliste schéissen ze kënnen.

Déi fréier Buergermeeschtesch vu Sarajevo Benjamina Karic hat no der Diffusioun vum Documentaire Plainte deposéiert, de Parquet vu Sarajevo ermëttelt wéinst dem Verdacht op Krichsverbriechen.

Am Mäerz huet dann och den italieenesche Journalist Ezio Gavazzeni e Buch zum selwechten Thema verëffentlecht. E Fransous gëtt hei zitéiert, dee kleng Gruppe vun dëse "Krichstouriste" wëll begleet hunn. Dës koumen deemno aus Russland, Italien, Frankräich, der Belsch, der Schwäiz an Éisträich. D'Reese solle vun enger Entreprise an Italien organiséiert gi sinn, d'Clientë wiere meeschtens iwwer 50 Joer al a räich gewiescht.

D'Belagerung vu Sarajevo duerch d'Arméi vun der Republika Srpska huet vun 1992 bis 1996 gedauert a war mat insgesamt 1.425 Deeg déi längst Belagerung vun enger Stad am 20. Joerhonnert. Ronn 11.500 Männer, Fraen a Kanner sinn duerch permanente Sniper- an Artillerie-Beschoss ëm d'Liewe komm.

Liest dozou och hei:

Wärend der Belagerung vu Sarajevo
Italieenesche Parquet ermëttelt wéinst presuméiertem "Sniper-Tourismus"

Am meeschte gelies
Ried zur Lag vun der Natioun
En Opruff zum Zesummenhalt, vill Mesuren, mee net vill Neies
Video
Fotoen
56
Am Alter vu 67 Joer
Däitsche Schauspiller Alexander Held gestuerwen
Keen am Raum Äischen/Stengefort mam Auto mathuelen
Zwee Verdächteger no Bankomatssprengung op der Flucht, Awunner schwätzt vun zwou "richteg haarden" Explosiounen
Video
Audio
Fotoen
Am Virfeld vum Luc Frieden senger Ried
Réckbléck op déi lescht Rieden zur Lag vun der Natioun
Audio
Fotoen
0
RTL-Spezial
Reaktiounen op den État de la Nation
Video
Audio
Fotoen
25
Weider News
En Auto vun der franséischer Police virun der Urgence vun engem Spidol
Zu Toulon a Frankräich
Eng Mamm huet sech mat dräi vun hire Kanner aus dem 13. Stack geworf
Nach monatelangen Verhandlungen und wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump ist der Weg für die Umsetzung einer Zollvereinbarung zwischen der EU und den USA frei.
Taxendeal no Trump Ultimatum ëmgesat
EU-Import-Taxen op Industrie-Gidder aus den USA falen ewech
Nigeria geet zesumme mat den USA géint den IS vir
Mat US-amerikanescher Ënnerstëtzung
Nigerianesch Arméi huet 175 IS-Kämpfer ëmbruecht
Sudan
28 Doudeger bei Dronenugrëff op Maartplaz
EU wëll Baueren an der Düngerkris entlaaschten
"Liewensmëttelsécherheet fänkt mat Düngemëttelsécherheet un"
Audio
2
San Diego (USA)
Police geet no Attack op Moschee mat dräi Doudege vun Haassverbriechen aus
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.